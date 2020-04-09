Кокорин вернулся домой в Санкт-Петербург

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сегодня, 09:50

Сообщается, что нападающий «Зенита» , выступающий за «Сочи» на правах аренды, вернулся в Санкт-Петербург из Москвы.

Футболист продолжит индивидуальные тренировки уже в Северной столице.

Также отмечается, что у Кокорина нет обид на «Зенит» из-за аренды в «Сочи». Летом форвард вновь прибудет в Санкт-Петербург, где будет принимать окончательное решение о продлении контракта.

Ранее стало известно, что «Лацио» проявляет интерес к Кокорину.