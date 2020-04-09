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Кокорин вернулся домой в Санкт-Петербург

сегодня, 09:50

Сообщается, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, вернулся в Санкт-Петербург из Москвы.

Футболист продолжит индивидуальные тренировки уже в Северной столице.

Также отмечается, что у Кокорина нет обид на «Зенит» из-за аренды в «Сочи». Летом форвард вновь прибудет в Санкт-Петербург, где будет принимать окончательное решение о продлении контракта.

Ранее стало известно, что «Лацио» проявляет интерес к Кокорину.

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Все комментарии
Cap700
Cap700
сегодня в 14:14
Удачи Кокорину!
МапС
МапС
сегодня в 13:12
Срок аренды по-ходу истекает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:58
что то не верится! думаю мы увидим продолжение сериала)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:31
"Кокорин выступающий за Сочи,вернулся из Москвы в Санкт Петербург"....))))
Что можно делать в Москве если выступаешь за Сочи а "твой дом" в Санкт Петербурге..???

Никак всё таки состоялось секретное тайное совещание-симпозиум......"Смолов-Кокорин-Мамаев".......??
Illuha
Illuha
сегодня в 10:52
Скоро будет играть в Зените.
112910415
112910415
сегодня в 10:26
и чего не сидится в родном Сочи ?!
Lazurny
Lazurny ответил oFANATo
сегодня в 10:23
Игрочишка Дзюбиньо не любит конкуренции. Игрочишка сплавил Кокошу в Сочи. Запасаемся попкорном, и смотрим вторую серию мыльной оперы.
Кокорина сплавила жидовская гинеро-федуновская мафия, боящаяся его как огня.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:09
Игрочишка Дзюбиньо не любит конкуренции. Игрочишка сплавил Кокошу в Сочи.

Запасаемся попкорном, и смотрим вторую серию мыльной оперы.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 10:04
Зенит без обид!
VIPded
VIPded
сегодня в 10:01
Самоизоляцию почему не соблюдает???
Mangur
Mangur
сегодня в 09:57
Без комментариев
shlomo
shlomo
сегодня в 09:51
О как , а зачем
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:50, ред.
везде хорошо, но дома лучше. подумал Кокорин, и вернулся домой
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