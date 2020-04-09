Кокорин вернулся домой в Санкт-Петербург

Сообщается, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, вернулся в Санкт-Петербург из Москвы.
Футболист продолжит индивидуальные тренировки уже в Северной столице.
Также отмечается, что у Кокорина нет обид на «Зенит» из-за аренды в «Сочи». Летом форвард вновь прибудет в Санкт-Петербург, где будет принимать окончательное решение о продлении контракта.
Ранее стало известно, что «Лацио» проявляет интерес к Кокорину.
Что можно делать в Москве если выступаешь за Сочи а "твой дом" в Санкт Петербурге..???
Никак всё таки состоялось секретное тайное совещание-симпозиум......"Смолов-Кокорин-Мамаев".......??
Что можно делать в Москве если выступаешь за Сочи а "твой дом" в Санкт Петербурге..???
Никак всё таки состоялось секретное тайное совещание-симпозиум......"Смолов-Кокорин-Мамаев".......??
Запасаемся попкорном, и смотрим вторую серию мыльной оперы.
Запасаемся попкорном, и смотрим вторую серию мыльной оперы.