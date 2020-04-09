Божович: «Условия карантина в Сербии жесткие»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о карантине на своей этнической родине - в Сербии.

Сейчас нахожусь в Сербии у друзей. Сижу на карантине. Тут он длится четыре недели. Сперва думал, что останусь в Самаре до июня, но Air Serbia отправила чартер за теми, кто хотел оказаться на родине на время пандемии, и я смог вернуться.

Условия карантина жесткие: полиция ежедневно проверяет, как люди их соблюдают. Но, думаю, это нормально в текущей ситуации. Как и в России, тут растет число заболевших, а вчера четыре человека умерли. С 17:00 пятницы до 5 утра понедельника будет введен комендантский час. Но что поделать? Иначе невозможно. Самое лучшее сейчас — избегать контактов между людьми.