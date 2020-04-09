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Божович: «Условия карантина в Сербии жесткие»

вчера, 15:34

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о карантине на своей этнической родине - в Сербии. 

Сейчас нахожусь в Сербии у друзей. Сижу на карантине. Тут он длится четыре недели. Сперва думал, что останусь в Самаре до июня, но Air Serbia отправила чартер за теми, кто хотел оказаться на родине на время пандемии, и я смог вернуться.

Условия карантина жесткие: полиция ежедневно проверяет, как люди их соблюдают. Но, думаю, это нормально в текущей ситуации. Как и в России, тут растет число заболевших, а вчера четыре человека умерли. С 17:00 пятницы до 5 утра понедельника будет введен комендантский час. Но что поделать? Иначе невозможно. Самое лучшее сейчас — избегать контактов между людьми.

Ранее Миодраг Божович прокомментировал решение клуба о сокращении зарплаты.

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Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответил Lazurny
вчера в 17:18
Там, наверное, и маски в аптеках есть и цены в аптеках не заоблачные. Путинизма просто нет.
Конечно маски есть, российское правительство и туда отправило гум. помощь.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:12
там и оставайся
Lazurny
Lazurny
вчера в 15:59
Там, наверное, и маски в аптеках есть и цены в аптеках не заоблачные. Путинизма просто нет.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:48
Каждая страна заботиться о своих гражданах.
r__gg4e8tzwj
r__gg4e8tzwj
вчера в 15:35
Ясно.
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