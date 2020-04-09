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Павлюченко: «На самоизоляции я стал и плотником, и сантехником»

сегодня, 12:56

Бывший российский футболист Роман Павлюченко рассказал о том, чем он занимается во время самоизоляции. 

Находился в Москве, в квартире. Потом поняли, что лучше перебраться за город. Уже третью неделю находимся там, на самом деле полегче. На даче есть двор, горки, батут и качели. По посёлку особо не погуляешь, а вот во дворе самое оно. Наши друзья в Москве ноют, потому что можно выйти только в магазин.

Закупился, каждый день ездить не хочется. У нас семья большая, маску и перчатки надели и поехали. Маски заказывали ещё до всего этого. Магазины есть хорошие в округе.

В карантине около холодильника всегда ходишь. Как худеть на карантине — не знаю. Набрал пару кило. За время карантина ещё не занимался спортом. Хочу сказать, что, находясь тут, я стал и плотником, и сантехником. Лампочки меняю, кран починил.

Когда живёшь на даче, обычно всё хорошо, потому что часто тут не живёшь. А сейчас, так как каждый день тут, всё застоялось и приходится всё делать самому.

Ранее Павлюченко высказался о решении приостановить розыгрыш РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Cтукачок
сегодня в 14:38
Ну как не его? В России поиграл, в Англии поиграл.
побыл это да))
Cтукачок
Cтукачок ответил VAN ARM
сегодня в 14:36
надо было этим и заниматься! футбол это не твоё))
Ну как не его? В России поиграл, в Англии поиграл.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 13:58
Да и футболистом был не плохим
13ROS13
13ROS13
сегодня в 13:53
Неужели туалет строил?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:37
Павлюк и по жизни сантехник, дворник и сторож.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:07
надо было этим и заниматься! футбол это не твоё))
Не спартак
Не спартак
сегодня в 12:58
Мастер, что сказать?
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