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Павлюченко: «Дзюба даже минуты помолчать не может»

сегодня, 12:59

Бывший российский футболист Роман Павлюченко прокомментировал конфликт в интернете спортивного журналиста Василия Уткина с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает (смеётся).

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oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:13
Балаболка!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:11
хоть в чём то хорош))))
makkie
makkie
сегодня в 13:58
Язык мой - враг мой (С)

Из героя Евро превратился в рвача и обиженку. Сейчас опрокинут его с новым контрактом в Зените - и уйдет куда-нибудь в Динамо или Локо.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 13:51
Парень веселый, а это кое-кого коробит.
МапС
МапС
сегодня в 13:42
Давно пора игрочишке его поганый язык вырвать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:18
За то какая Энергетика от парня прёт...
Только забивай или делай голевые пасы...
Судья Иванов
Судья Иванов
сегодня в 13:01
Про спартак любит рассказывать, какие там свиные законы.
drug01
drug01
сегодня в 13:00
он такой
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:00
Балабол
Alvish
Alvish
сегодня в 13:00
Такой уж Дзюба.
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