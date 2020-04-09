Павлюченко: «Дзюба даже минуты помолчать не может»

Бывший российский футболист прокомментировал конфликт в интернете спортивного журналиста Василия Уткина с нападающим «Зенита» .

Дзюба любит подзарубиться с кем-нибудь. Я его знаю много лет, он не может молчать, даже минуты не может помолчать. Даже в комнате, наверное, сам с собой разговаривает (смеётся).