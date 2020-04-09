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Божович: «Даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты»

вчера, 15:31

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал решение клуба о сокращении зарплаты в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.

Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.

Речь не может идти о деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату. Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная.

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Все комментарии
Adepta
Adepta
вчера в 17:14
С такими результатами давно пора на выход.
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:51
Герой!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 16:21
Мог не согласиться только хрен получишь.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:10
пора домой валить
а не здесь делать вид что тренируешь!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:04
Ещё бы он раздумывал! С такой и грой и результатами ему в пору раздумывать об отказе от зарплаты вообще!
AgentART
AgentART
вчера в 16:00
Божович итак на волоске висит, ему ли задумываться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:56
Божович: «Даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты.....игрокам»
beefs
beefs
вчера в 15:42
выхода нет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:31, ред.
Куда деваться, надо соглашаться
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