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Павлюченко: «В сборной не должно быть натурализованных игроков»

вчера, 15:02

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко отрицательно относится к натурализации иностранных футболистов.

Я остаюсь при своём мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты. Мы не остров, а огромная страна.

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Dima salev
Dima salev
вчера в 23:08, ред.
Павлюченко нацист Гитлер. Через 20 лет будут говорить о чемпионство Франции в России а не лигионерах которых играют за Франции. Результат пишется в истории.
Нацистам горите в аду
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:01
Благодаря натулизирований Фернандеса сборная Россия избежал позора и только в серии пенальти проиграл матч хорватам
А павлюченко дрова которые с помощью его рикошетом забывали Аршавин Семак Жирков. И мячи записали на павлюченко, Павлюченко только стоял возле ворота ходил пешком. Доказано в Тотенхеме
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Звезда по имени Солнце
вчера в 22:34
Продолжая логику Павлюченко, то и тренеры должны быть только НАШИ. Бронзу 2008 года взяли мозгами голландскими, что у нас СВОИХ мозгов нет? Мы не остров, а огромная страна. Почему тогда Павлюченко молча приезжал в сборную, когда её тренировали иностранцы? Да ещё и Денису Черешеву запретить играть за Россию, ведь его не учили футболу в России. Да и это не первые легионеры в нашей сборной, после развала союза несколько игроков успели поиграть за другие сборные, а уж потом надеть футболку сборной России. Вообще тема футбольного гражданства очень щепетильна. Во всём мире к этому относятся спокойно и только у нас кричат, что должны играть только наши, а где они наши то? Видать все спящие как Павлюченко.
А не надо продолжать логику Павлюченко ( неказистое словосочетание, но я лишь повторяю автора ). Он говорит всего лишь о натурализованных игроках. Не по делу приплели к теме Дениса Черышева, а тем более Гуса Хиддинка. Павлюченко имеет в виду, и в этом я поддерживаю его, что из доброй тысячи российских футболистов мы не можем набрать полтора десятка приличных футболистов, которые бы достойно защищали честь страны.
Сп62
Сп62 ответил cska1948
вчера в 20:57, ред.
Я с вами полностью согласен! Так и было в стране. которую мы потеряли. Другая страна, другие нравы, увы.
А жаль. Рим завоевал пол света, но был разбит варварами.
Союзник противников
Союзник противников ответил Footbolista
вчера в 20:55
Нашу ЛАДУ никакими зарубежными комплектующими не испортишь...
Весь Кавказ ездит-и ничего...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:54
Павлюченко у нас нет,и уже хорошо...
cska1948
cska1948 ответил Сп62
вчера в 20:54
Именно погоня за сиюминутными победами и убивают наш, отечественный футбол. Мы к сожалению совсем забыли выражение "честь мундира", а оно ко многому обязывает. Только те люди заслуживают уважение, которые ставят свой труд прежде всего, а только потом деньги и слава. Поэтому Роман прав и победы легионеров для меня всегда будут менее престижны, чем победы моих соотечественников.
Я с вами полностью согласен! Так и было в стране. которую мы потеряли. Другая страна, другие нравы, увы.
andrefino13
andrefino13 ответил Сп62
вчера в 20:48, ред.
Именно погоня за сиюминутными победами и убивают наш, отечественный футбол. Мы к сожалению совсем забыли выражение "честь мундира", а оно ко многому обязывает. Только те люди заслуживают уважение, которые ставят свой труд прежде всего, а только потом деньги и слава. Поэтому Роман прав и победы легионеров для меня всегда будут менее престижны, чем победы моих соотечественников.
Только Фернандес бился за нашу страну и за тех парней, которым на неё класть, на Мире 18.
Сп62
Сп62 ответил cska1948
вчера в 20:36
Конечно, болельщикам бы хотелось видеть своих футболистов не только в сборной, но и в клубах. Но с тренера спрашивают за результат! Естественно, что каждый тренер хоть клубный, хоть тренер сборной, комплектует команду из максимально сильных игроков, которые у него есть под рукой. Уверен, будь Павлюченко на месте Черчесова поступал бы точно также. Это сидя дома на диване и ни за что не отвечая можно мечтать о чем угодно.
Именно погоня за сиюминутными победами и убивают наш, отечественный футбол. Мы к сожалению совсем забыли выражение "честь мундира", а оно ко многому обязывает. Только те люди заслуживают уважение, которые ставят свой труд прежде всего, а только потом деньги и слава. Поэтому Роман прав и победы легионеров для меня всегда будут менее престижны, чем победы моих соотечественников.
Footbolista
Footbolista ответил particular
вчера в 20:16
Некоторые зарубежные комплектующие, как оказалось, не могут поднять технологический уровень LADA Vesta... А класс... Иногда, порядок бьёт класс...
Нашу ЛАДУ никакими зарубежными комплектующими не испортишь...
cska1948
cska1948 ответил Юрий Сенатов 1
вчера в 19:19
Болельщики в основном согласятся с этим мнением, и даже Марио Фернандес не является незаменимым и при желании Черчесова мог быть заменен на фланге кем-то из наших. Осталось за малым: внушить эту мысль упертому Станиславу Саламовичу. Но он ответит, что бразилец на сегодняшний день является лучшим крайним, и окажется прав.
Конечно, болельщикам бы хотелось видеть своих футболистов не только в сборной, но и в клубах. Но с тренера спрашивают за результат! Естественно, что каждый тренер хоть клубный, хоть тренер сборной, комплектует команду из максимально сильных игроков, которые у него есть под рукой. Уверен, будь Павлюченко на месте Черчесова поступал бы точно также. Это сидя дома на диване и ни за что не отвечая можно мечтать о чем угодно.
Знатог
Знатог
вчера в 19:03
Согласный я с Павлюченко. У него и автомобиль и вся бытовая техника и электроника чисто российские.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:56
Болельщики в основном согласятся с этим мнением, и даже Марио Фернандес не является незаменимым и при желании Черчесова мог быть заменен на фланге кем-то из наших. Осталось за малым: внушить эту мысль упертому Станиславу Саламовичу. Но он ответит, что бразилец на сегодняшний день является лучшим крайним, и окажется прав.
112910415
112910415
вчера в 18:51
хочется согласиться с Романом
Vadik
Vadik
вчера в 18:08
Детский футбол развивайте, тогда и вырастут наши звезды!
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 18:02
Во всех сборных есть винегрет а у нас не должно. Клоун
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 17:28
Что характерно мы не остров, а огромная страна. А найти 11 россиян не можем.
Cтукачок
Cтукачок ответил particular
вчера в 17:03
Некоторые зарубежные комплектующие, как оказалось, не могут поднять технологический уровень LADA Vesta... А класс... Иногда, порядок бьёт класс...
Тут не спорю, но наши кривоногие как правило очень ленивые и любят гульнуть. Профессионалов мало.
А импортные комплектующие все таки помогли сделать грунту чуть надежнее.
МапС
МапС
вчера в 16:34
В клубах тоже не нать!
particular
particular ответил Cтукачок
вчера в 16:28
Более высокий класс натурализованных игроков поможет поднять уровень двум дюжинам кривоногих.
Некоторые зарубежные комплектующие, как оказалось, не могут поднять технологический уровень LADA Vesta... А класс... Иногда, порядок бьёт класс...
Cтукачок
Cтукачок ответил particular
вчера в 16:23
Каждая страна формирует свои сборные по видам спорта в угоду своих амбиций, особенностей и традиций, а так же возможностей человеческого и интеллектуально-спортивного потенциала... Ничего отбирать не надо, ибо, каждый идёт своим путём, но стадному чувству уподобляться не желательно... Две дюжины кривоногих, вполне, можно собрать... Ну, а если нет, - то и не надо мучить @опу..:)
Более высокий класс натурализованных игроков поможет поднять уровень двум дюжинам кривоногих.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:18
поддерживаю Романа в этом вопросе...
VIPded
VIPded
вчера в 16:17
Согласен с Романом.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 16:16
Только не вратаря, это никак вяжется. А вот хороших игроков тоже не всегда можно найти. Вот Ари,дали гражданство...почему не играет?Неужели Шлюба,Смолов,Кокорин....лучше его? Не думаю. Почему не играет, знаю ответ. ..только не чёрных. ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:12, ред.
Павлюченков - знает что говорит....
У нас же всегда сборная была сплошь из представителей средне-русского плато...
Онопков.....Игнашевичев....Дзюбин....Павлюченков...Семаков...Джикиев...братья Миранчуковы.....
Да и тренерует её уж давно Мстислав Святополкович Черчесов....
О 2
О 2
вчера в 16:11, ред.
От легионеров нужно избавиться и найти тренера уровня,например: Шевченко (сборная Украины)
Ведь она во многом сильнее сейчас России.
Такую сборную хочется смотреть.
particular
particular ответил Cтукачок
вчера в 16:02
Тогда у французов надо отнять чемпионства. У них то негры, то лысые албанцы в сборной. У Немцев турки, у англичат тоже киш-миш
Каждая страна формирует свои сборные по видам спорта в угоду своих амбиций, особенностей и традиций, а так же возможностей человеческого и интеллектуально-спортивного потенциала...
Ничего отбирать не надо, ибо, каждый идёт своим путём, но стадному чувству уподобляться не желательно... Две дюжины кривоногих, вполне, можно собрать... Ну, а если нет, - то и не надо мучить @опу..:)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:55, ред.
Прав Рома, но есть правила исключения. Фернандеса можно в Сборной. А остальные Рауши....??? У нас у самих таких в командах РПЛ по нескольку штук бегают.
Cтукачок
Cтукачок ответил particular
вчера в 15:53
Сборная - это отражение возможностей отечественных игроков и тренерского штаба, а не ватага, подтасованная для достижение результата... Прав Рома...
Тогда у французов надо отнять чемпионства. У них то негры, то лысые албанцы в сборной. У Немцев турки, у англичат тоже киш-миш
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:52
Существуют два мнения. Одни за, другие против. Я позволю высказать свое.Кому играть в сборной решать главному тренеру сборной, который отвечает за результат. Все остальное от лукавого и личное мнение каждого.
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