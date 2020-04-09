Павлюченко: «В сборной не должно быть натурализованных игроков»

Экс-форвард сборной России отрицательно относится к натурализации иностранных футболистов.

Я остаюсь при своём мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты. Мы не остров, а огромная страна.