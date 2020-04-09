Павлюченко: «В сборной не должно быть натурализованных игроков»

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко отрицательно относится к натурализации иностранных футболистов.
Я остаюсь при своём мнении. Да, если взять, к примеру, Марио Фернандеса, он — лучший сейчас на правом фланге. Но, по моему мнению, должны играть наши футболисты. Мы не остров, а огромная страна.
Почему тогда Павлюченко молча приезжал в сборную, когда её тренировали иностранцы?
Да ещё и Денису Черешеву запретить играть за Россию, ведь его не учили футболу в России.
Да и это не первые легионеры в нашей сборной, после развала союза несколько игроков успели поиграть за другие сборные, а уж потом надеть футболку сборной России.
Вообще тема футбольного гражданства очень щепетильна. Во всём мире к этому относятся спокойно и только у нас кричат, что должны играть только наши, а где они наши то? Видать все спящие как Павлюченко.
Почему тогда Павлюченко молча приезжал в сборную, когда её тренировали иностранцы?
Да ещё и Денису Черешеву запретить играть за Россию, ведь его не учили футболу в России.
Да и это не первые легионеры в нашей сборной, после развала союза несколько игроков успели поиграть за другие сборные, а уж потом надеть футболку сборной России.
Вообще тема футбольного гражданства очень щепетильна. Во всём мире к этому относятся спокойно и только у нас кричат, что должны играть только наши, а где они наши то? Видать все спящие как Павлюченко.