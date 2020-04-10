Сарабия: «Я пришёл в ПСЖ надолго и хочу остаться здесь»

Полузащитник ПСЖ заявил, что хотел бы остаться в парижском клубе как можно дольше.

Те, кто со мной знакомы знают, что я не гонюсь за деньгами. Деньги важны, но для меня это не определяющий фактор. Я подписал контракт с ПСЖ , чтобы прогрессировать. Моей мотивацией при переходе было желание выигрывать трофеи и попасть в сборную Испании, именно так и произошло. В «Севилье» я и забивал, и ассистировал, но меня не вызвали. В ПСЖ я делаю то же самое и попадаю в сборную. Я пришел в ПСЖ надолго и хочу остаться здесь.