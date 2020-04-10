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Сарабия: «Я пришёл в ПСЖ надолго и хочу остаться здесь»

вчера, 20:28

Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия заявил, что хотел бы остаться в парижском клубе как можно дольше.

Те, кто со мной знакомы знают, что я не гонюсь за деньгами. Деньги важны, но для меня это не определяющий фактор. Я подписал контракт с ПСЖ, чтобы прогрессировать. Моей мотивацией при переходе было желание выигрывать трофеи и попасть в сборную Испании, именно так и произошло. В «Севилье» я и забивал, и ассистировал, но меня не вызвали. В ПСЖ я делаю то же самое и попадаю в сборную. Я пришел в ПСЖ надолго и хочу остаться здесь.

В текущем сезоне Пабло сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 ассистов. 

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Альфамен
Альфамен ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 23:00
Не удивительно. Любой игрок хотел бы выступать за ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА
    Gourcuff Yohanne
    Gourcuff Yohanne
    вчера в 22:55
    Не удивительно. Любой игрок хотел бы выступать за ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА
    mortid
    mortid
    вчера в 21:33
    Посмотрел бы я как этот типок запел, если бы из ПСЖ ушли деньги саудитов :D
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:11
    мечтатель)) там не бывает надолго)))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 21:09
    Уходить точно не хочется.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 21:06
    Кто же от бабла дормового откажется.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:29
    ПСЖ может себе позволить любого!!!
    beefs
    beefs
    вчера в 20:29
    хотеть не вредно
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