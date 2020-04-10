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Йиранек: «Все должны быть рады, что у „Спартака“ есть Федун»

сегодня, 16:58

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением о владельце «красно-белых» Леониде Федуне:

Только самое лучшее: он же содержит команду и построил стадион. Если бы не он, то я не знаю, что происходило бы в «Спартаке». Все должны быть очень рады, что есть такой человек. Все, что есть у «Спартака» — это его заслуга.

Особо с командой он не общался, в раздевалку не заходил. Если только перед сезоном руководство приходило, общалось с командой, а по ходу сезона уже нет.

Надо понимать, что стадион, на котором «Спартак» играет — его заслуга. У каждого свое видение на то, как все должно быть. Если есть человек, который считает, что он может быть лучше Федуна, его нужно показать. Руководить таким клубом, как «Спартак», вообще непростая вещь, а многие думают, что это легко.

Ранее Йиранек рассказал о своей карьере в «Спартаке». 

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:50
да и рады ведь
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Climent
сегодня в 17:40
Фердуна не зря святым называют, только он в синагогу не ходит.
Он ходит в свинагогу!
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Красно Синий воин
сегодня в 17:38
Йиранек похоже не догоняет, что болельщикам спартака нужен не только стадион, а ещё и трофеи. Это конечно хорошо когда есть стадион, но что от него толку когда музей пустой.
Музей пустой? Что? Лучше стабильная инфраструктура и отсутствие проблем. И музей у Спартака явно не пустой.
Brugzash
Brugzash ответил beefs
сегодня в 17:18
Федун - главный спонсор
Ага, деньги от народной нефти себе присваивает, а потом спонсирует никому не нужную команду, позорящую страну.
Adepta
Adepta ответил Красно Синий воин
сегодня в 17:17
Йиранек похоже не догоняет, что болельщикам спартака нужен не только стадион, а ещё и трофеи. Это конечно хорошо когда есть стадион, но что от него толку когда музей пустой.
Слова трофеи и спартак находятся в разных словарях.
beefs
beefs
сегодня в 17:16
Федун - главный спонсор
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 17:14
Йиранек похоже не догоняет, что болельщикам спартака нужен не только стадион, а ещё и трофеи.
Это конечно хорошо когда есть стадион, но что от него толку когда музей пустой.
Climent
Climent
сегодня в 17:14
Фердуна не зря святым называют, только он в синагогу не ходит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:13
Ахахах! Во клоун а!
Трубадур
Трубадур
сегодня в 17:09
Хорошо, когда есть такой руководитель ФК, который не любит футбол.
viv
viv
сегодня в 17:08
Мы очень рады.....
Лиговский
Лиговский
сегодня в 17:07
Десятое место не предел.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:06
я рад что федун у спартака!!! нам такой не нужен!!
Aerobniy
Aerobniy ответил Дикий мужчина
сегодня в 17:06
Очень стыдно за Федуна и Спартак и радостно, гыгы.
Больше, конечно, первое.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
сегодня в 17:04
Очень стыдно за Федуна и Спартак и радостно, гыгы.
drug01
drug01
сегодня в 17:04
А мы действительно рады.....таким результатам! Так продолжать.....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:01
Думаю, что не все!!!
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