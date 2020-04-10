Джеко: «Решение остаться в „Роме“ было правильным»

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сегодня, 15:37

Форвард «Ромы» в интервью Sky Sport Italia заявил, что принял правильное решение, оставшись в римском коллективе прошлым летом, когда им интересовались другие клубы. Также игрок отметил важность помощи «Ромы» людям во время нынешней ситуации с коронавирусом.

Решение остаться в клубе, которое я принял прошлым летом, было правильным, оно не было сложным. Теперь я еще больше горжусь своим пребыванием в этом клубе, который в столь сложное время помогает своим болельщикам и людям в целом.

Отметим, что ранее Джеко поделился мнением о результатах «Ромы» в последних сезонах.