Йиранек: «Сразу видно, что Черчесов разбирается в футболе»

Бывший защитник «Спартака» поделился мнением о своей карьере в стане «красно-белых»:

«Спартак» был для меня топовой и европейской командой. Я провел там долгое время. Поддержка фанатов «Спартака» всегда чувствовалась. Когда мы играли на выезде, они с нами летали, добирались и поддерживали команду. Они точно лучшие из всех, которых я застал. В этом нет сомнений. «Спартак» — команда моего сердца, которую никогда нельзя забыть.

Все четыре серебра разные. Были пару раз близки к завоеванию золота, и очень обидно, что не получилось. С другой стороны, это показатель того, что в то время команда была стабильна и каждый год боролась за чемпионство. Выиграть чемпионство и потом мучиться где-то в середине таблицы — это не показатель для меня. Нужно показывать класс. Думаю, у нас была мощная команда, каждый год мы боролись за чемпионство.

У каждого тренера «Спартака» есть что-то свое, что он дает команде и игрокам. Мне запомнился Федотов, царствие ему небесное. Он подтягивал молодых в команду и был либеральным. Хоть он русский тренер, но подход был европейский. Еще Черчесова могу упомянуть.

Я же его застал несколько раз — сначала в «Спартаке», а потом в «Тереке». Он очень сильно менялся и прогрессировал. Сейчас показывает свой класс в сборной. Когда я был в «Спартаке», то да, он был жестким, но в «Тереке» уже стал другим. Проходил путь большого тренера. Мне всегда нравилось с ним общаться, потому что, как сказать… Это человек с Востока. Когда напрямую с ним общаешься, он всегда мог пошутить, было интересно. Про какие-то приметы, скажем. И видно, что он в футболе разбирается.