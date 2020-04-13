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Матич: «Сложно сравнивать Месси и Роналду, для меня они на одном уровне»

сегодня, 16:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич порассуждал о том, стоит ли сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Если вы спросите моего сына, то Роналду лучше, чем Месси. Они разные, они совсем разные. У Роналду, конечно, есть талант, но большую часть своего успеха он добился благодаря своему тяжелому труду. Месси же больше талантлив. Я не говорю, что он не трудится, конечно, он работает, но они разные.

Для меня трудно сказать, кто является лучшим. Я думаю, что за последние 15 лет они оба были лучшими. Кто-то может сказать Месси, кто-то Роналду, но для меня они были на одном уровне в течение 15 лет.

То, что они делают, это очень трудно — сохранить этот уровень в течение 15 лет. Не так-то просто всегда быть лучшим. Я не знаю, кто лучше из этих двух игроков, но я уверен, что оба они, возможно, лучшие игроки в истории футбола.

Тем временем стало известно, что МЮ продлит контракт с Матичем на один год. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 17:00
оба мастера своего дела
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:55
Роналду выше ростом...
VAN ARM
VAN ARM ответ пользователю aastik (раскрыть)
сегодня в 16:34
каждый хорош по своему)) и кто лучше нет возможности определить))
aastik
aastik ответ пользователю VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 16:31
Почему не надо?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:30
их и не надо сравнивать))
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