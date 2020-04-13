Матич: «Сложно сравнивать Месси и Роналду, для меня они на одном уровне»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» порассуждал о том, стоит ли сравнивать и .

Если вы спросите моего сына, то Роналду лучше, чем Месси. Они разные, они совсем разные. У Роналду, конечно, есть талант, но большую часть своего успеха он добился благодаря своему тяжелому труду. Месси же больше талантлив. Я не говорю, что он не трудится, конечно, он работает, но они разные.

Для меня трудно сказать, кто является лучшим. Я думаю, что за последние 15 лет они оба были лучшими. Кто-то может сказать Месси, кто-то Роналду, но для меня они были на одном уровне в течение 15 лет.

То, что они делают, это очень трудно — сохранить этот уровень в течение 15 лет. Не так-то просто всегда быть лучшим. Я не знаю, кто лучше из этих двух игроков, но я уверен, что оба они, возможно, лучшие игроки в истории футбола.