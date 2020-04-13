Петржела: «Не знаю, почему не наложил вето на переход Быстрова в „Спартак“»

Бывший главный тренер «Зенита» поделился подробностями перехода в «Спартак» в 2005 году.

Володя не должен был уходить… Пришло предложение от «Спартака», который предложил «Зениту» хорошие деньги, руководство «Зенита» решило, что это экономически выгодно. Быстров сказал, что я прямым текстом заявил, что не нуждаюсь в нем? Нет, нет. Володя — быстрый правый нападающий, зачем мне было отпускать игрока основного состава?

Честно, не помню конфликта. В любом случае Володя — очень хороший атакующий футболист. Не играл в основе? Да, такое бывает — в «Зените» всем надо было выигрывать конкуренцию и хорошо работать на тренировках. Быстров не исключение.

Это правда, что я мог сказать, что против его ухода. Почему я этого не сделал? Я не знаю. Скажу лишь, у меня с Быстровым никогда не было серьезных проблем. Еще раз подчеркну — это был игрок основного состава.

Я тогда [в 2004 году] сразу сказал, что категорически против этого перехода. Мы не пустили ребят в том числе и потому, что деньги, предложенные «Спартаком», были просто смешными. Но еще раз подчеркну — я в любом случае не допустил бы их ухода.