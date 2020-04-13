ГлавнаяНовости

Петржела: «Не знаю, почему не наложил вето на переход Быстрова в „Спартак“»

сегодня, 15:15

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился подробностями перехода Владимира Быстрова в «Спартак» в 2005 году.

Володя не должен был уходить… Пришло предложение от «Спартака», который предложил «Зениту» хорошие деньги, руководство «Зенита» решило, что это экономически выгодно. Быстров сказал, что я прямым текстом заявил, что не нуждаюсь в нем? Нет, нет. Володя — быстрый правый нападающий, зачем мне было отпускать игрока основного состава?

Честно, не помню конфликта. В любом случае Володя — очень хороший атакующий футболист. Не играл в основе? Да, такое бывает — в «Зените» всем надо было выигрывать конкуренцию и хорошо работать на тренировках. Быстров не исключение.

Это правда, что я мог сказать, что против его ухода. Почему я этого не сделал? Я не знаю. Скажу лишь, у меня с Быстровым никогда не было серьезных проблем. Еще раз подчеркну — это был игрок основного состава.

Я тогда [в 2004 году] сразу сказал, что категорически против этого перехода. Мы не пустили ребят в том числе и потому, что деньги, предложенные «Спартаком», были просто смешными. Но еще раз подчеркну — я в любом случае не допустил бы их ухода.

Не так давно Петржела рассказал, что следит за игрой форварда «Динамо» Николая Комличенко

Все новости
Ахмедов: «„Краснодар“ должен стать чемпионом ради Галицкого»
Сегодня, 16:40 Комментарии10
Матич: «Сложно сравнивать Месси и Роналду, для меня они на одном уровне»
Сегодня, 16:29 Комментарии5
Срна: «Чтобы вернуть в кондиции игроков „Шахтёра“, нужно две-три недели»
Сегодня, 14:53 Комментарии6
Раньери: «Если и возобновлять сезон, то нужно разрешить делать пять замен»
Сегодня, 12:41 Комментарии11
Президент «Лиона»: «Сделаю всё для того, чтобы Депай остался в команде»
Сегодня, 12:07 Комментарии6
Онана: «„Барселона“ — мой дом. Я вернусь, если будет нужно»
Сегодня, 10:50 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ пользователю Cap700 (раскрыть)
сегодня в 16:25
Видно Спартак не поскупился??? Да и зачем Зениту приличного игрока за бесценок отдавать???
Karabal
Karabal ответ пользователю cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 16:09
Разве можно надурить еврея, бывшего замполита?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:00
Тогда как обычно надурили федуна.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:59
Смешно))
Cap700
Cap700 ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:50
Можно было перейти в любой другой клуб и ничего бы не было.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:50
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 15:46, ред.
Петержела ничего не решал в Зените, никакого вето он все равно наложить бы не смог.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ пользователю Cap700 (раскрыть)
сегодня в 15:44
Но ведь Зенит сам от него отказался, его же продали как ненужного. Естестно у парня была обида.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:41
Похоже пан Власта уже не помнит что ел на завтрак..
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 15:36
Не зря после ухода его "Крысёнышем" прозвали!
Cap700
Cap700 ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:30, ред.
Для этого нужно смотреть матч Зенит-спартак того времени, что эта скотина вытворяла на поле и как провоцировала своих бывших болельщиков. А насчет ума, то это у него нет, наверное, от наркотиков.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ пользователю Cap700 (раскрыть)
сегодня в 15:28
Ума может он и недалекого, что подтвердило его появление на МАТЧ ТВ. А вот в чем его гнилость проявилась ??? Проясни???
Climent
Climent
сегодня в 15:25
Петержела правильно сделал, вся страна узнала сущность быстрова.
Cap700
Cap700 ответ пользователю Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:20, ред.
Зенит его обратно не взял, это он умолял его забрать обратно, а так как он человек гнилой, его болельщики не восприняли.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:19
Это спорно . В Спартаке то феерил солидно. Не зря же его обратно Зенит взял. Только в Зените не срослось , болелы заклевали. Возможно парень был надломлен психологически.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 15:16
Быстров Зениту не нужен был.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100