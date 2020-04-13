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Срна: «Чтобы вернуть в кондиции игроков „Шахтёра“, нужно две-три недели»

сегодня, 14:53

Тренер донецкого «Шахтёра» Дарио Срна рассказал о планах команды относительно возвращения к тренировочному процессу.

В ближайшее время «Шахтёр» готовит план, чтобы начались какие-то работы на поле. У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат. Мне кажется, это всем пойдет на пользу и они снова будут чувствовать себя футболистами, поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле.

У нас изначально было несколько вариантов как работать, мы их обсуждали с главным тренером и генеральным директором. Это лучшее решение в законных рамках. Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу. Чтобы вернуть в кондиции игроков «Шахтёра», нужно две-три недели. У нас будут еще одни сборы.

Не так давно Срна прошёл стажировку в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:26
Маловато будет, однако.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:00
Ждём когда всё начнётся.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:55
Две-три недели это норм!Но смогут ли?
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:54
не менее месяца-полтора
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