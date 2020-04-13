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Онана: «„Барселона“ — мой дом. Я вернусь, если будет нужно»

сегодня, 10:50

Воспитанник «Барселоны», голкипер Андре Онана, выступающий в «Аяксе», заявил, что был бы не против вернуться в каталонский клуб.

Сложно что-то сказать относительно моего будущего. У меня по-прежнему очень хорошие отношения с «Барселоной». Как с президентом, так и с тренерами.

Я уже говорил ранее, «Барселона» — мой дом. Если мне будет нужно вернуться, я это сделаю, но пока мы далеки от этого. Я являюсь вратарем «Аякса». Посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Меня беспокоит только моя игра. Остальными вопросами занимаются мои агенты.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:54
Если Тер Штеген не продлит контракт, Онана будет первый в списке на замену.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:54
beefs
beefs
сегодня в 10:51
ну а пока ты не нужен
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