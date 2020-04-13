Онана: «„Барселона“ — мой дом. Я вернусь, если будет нужно»

Воспитанник «Барселоны», голкипер , выступающий в «Аяксе», заявил, что был бы не против вернуться в каталонский клуб.

Сложно что-то сказать относительно моего будущего. У меня по-прежнему очень хорошие отношения с «Барселоной». Как с президентом, так и с тренерами.

Я уже говорил ранее, «Барселона» — мой дом. Если мне будет нужно вернуться, я это сделаю, но пока мы далеки от этого. Я являюсь вратарем «Аякса». Посмотрим, что произойдет в конце сезона.

Меня беспокоит только моя игра. Остальными вопросами занимаются мои агенты.