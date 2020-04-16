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«Крылья Советов» поддержали заслуженных ветеранов клуба

сегодня, 09:16

«Крылья Советов» вместе с болельщиками поддержали заслуженных ветеранов команды, организовав доставку продовольственных корзин.

Перед началом акции все участники были осмотрены медицинским штабом клуба и у них была измерена температура тела. Также представители клуба и болельщики участвовали в мероприятии в медицинских масках и в перчатках. Продовольственные корзины в бесконтактном формате были доставлены заслуженным ветеранам клуба в категории от 65 лет. В продуктовых наборах были и куличи в преддверии предстоящей Пасхи.

Вместе с болельщиками необходимые продукты ветеранам развозил форвард «Крыльев Советов» Егор Голенков.

В это сложное время, когда весь мир борется с пандемией, просто необходимо помогать тем, кому эта помощь действительно очень нужна. Клуб и болельщики не остались в стороне и оказали поддержку заслуженным ветеранам клуба. Для меня было важно принять участие в этой акции и сделать свой вклад в общее дело. Только вместе мы выйдем победителями из противостояния с вирусом.

Ранее фанаты «Спартака» развезли две тонны продуктов нуждающимся.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:58
клубы должны помнить и помогать !!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 09:25
Хорошо, что не забывают
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