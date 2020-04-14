Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро любительскому спорту

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14 апреля 2020, 02:50

Сборная Португалии и руководство Федерации футбола приняли совместное решение пожертвовать 4,7 млн евро на поддержку любительским ассоциациям и клубам.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, в специально созданный фонд направят часть премиальных, которые национальная команда получила за выход на чемпионат Европы-2020, из-за пандемии коронавируса перенесённый на лето 2021 года.

Отмечается, что свои премии пожертвовали игроки, тренерский штаб и сотрудники национальной команды.

Напомним, вчера нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.