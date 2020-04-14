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Сборная Португалии пожертвовала 4,7 млн евро любительскому спорту

14 апреля 2020, 02:50

Сборная Португалии и руководство Федерации футбола приняли совместное решение пожертвовать 4,7 млн евро на поддержку любительским ассоциациям и клубам.

Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии, в специально созданный фонд направят часть премиальных, которые национальная команда получила за выход на чемпионат Европы-2020, из-за пандемии коронавируса перенесённый на лето 2021 года.

Отмечается, что свои премии пожертвовали игроки, тренерский штаб и сотрудники национальной команды.

Напомним, вчера нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.

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Все комментарии
galem72
galem72
14 апреля в 10:35
Довольно-таки глупое решение во время пандемии.
cska vperiod
cska vperiod
14 апреля в 09:32
Вот молодцы, весомая поддержка.
VAN ARM
VAN ARM
14 апреля в 07:58
молодцы!! сейчас нужна помощь как никогда!! достойный поступок
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 07:05
Это уже конкретная сумма.
ОПС
ОПС
14 апреля в 04:56, ред.
Хоть что то кто-то сделал.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 03:04
Врачам сейчас труднее всего. И любая помощь им вызывает уважение.
Comdiv
Comdiv
14 апреля в 02:52
Очень достойный поступок.
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