Аршавин поработал курьером

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин поучаствовал в благотворительной акции и бесплатно доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Проект «Вместе победим!» призван объединить фанатов и членов петербургского клуба в борьбе с распространением коронавируса. Наборы пожилым болельщикам будут доставлять каждую неделю до 30 апреля или дольше, если режим обязательной самоизоляции будет продлен.
Ранее Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Александра Кокорина, который в данный момент на правах аренды выступает в составе «Сочи».
Андрюха в данной ситуации молодец...респект...
Андрюха в данной ситуации молодец...респект...