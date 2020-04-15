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Аршавин поработал курьером

сегодня, 15:31

Легенда «Зенита» Андрей Аршавин поучаствовал в благотворительной акции и бесплатно доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Проект «Вместе победим!» призван объединить фанатов и членов петербургского клуба в борьбе с распространением коронавируса. Наборы пожилым болельщикам будут доставлять каждую неделю до 30 апреля или дольше, если режим обязательной самоизоляции будет продлен.

Ранее Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Александра Кокорина, который в данный момент на правах аренды выступает в составе «Сочи».

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 16:14
Ну а что...зато на улицу выходит без проблем...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:08, ред.
Что бы там не говорили...
Андрюха в данной ситуации молодец...респект...
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 16:07
Зачёт Андрею Сергеевичу. Гыгыгы
Comdiv
Comdiv
сегодня в 15:51
Респект.
drug01
drug01
сегодня в 15:49
Видно скоро Аршавин пойдет в депутаты-набор очков!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:44
Баллы набирает.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:39
это уже было)) или больше писать не о чем?
beefs
beefs
сегодня в 15:36
что то рано он закончил
Comdiv
Comdiv
сегодня в 15:31
Трудно что-то сказать.
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