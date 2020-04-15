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Легенда «Зенита» поучаствовал в благотворительной акции и бесплатно доставил продукты владельцам сезонных абонементов старше 65 лет, об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Проект «Вместе победим!» призван объединить фанатов и членов петербургского клуба в борьбе с распространением коронавируса. Наборы пожилым болельщикам будут доставлять каждую неделю до 30 апреля или дольше, если режим обязательной самоизоляции будет продлен.

«Зенит-ТВ» показывает, как Андрей Аршавин поработал курьером проекта #ВместеПобедим и доставил продукты пожилым болельщикам.



Подробнее о проекте: https://t.co/GUpdxj9ya5 pic.twitter.com/75E6DbQEv1 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 15, 2020

Ранее Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Александра Кокорина, который в данный момент на правах аренды выступает в составе «Сочи».