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Витсель пожертвовал 100 тысяч евро льежской больнице

сегодня, 06:42

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом. На официальном сайте больницы был опубликован комментарий футболиста.

Для меня очень важно, чтобы необходимое для работы оборудование было качественным. У нас есть много друзей, работающих на линии фронта против COVID-19, чтобы спасти заражённых. Они говорят нам, сколько защитного оборудования не хватает и о том, что оно низкого качества.

Они свидетельствуют о том, что медицинский персонал тревожит нехватка оборудования перед наплывом пациентов. Поэтому я и хотел предпринять этот шаг. Футбол в этой критической ситуации отчасти бесполезен. Я хочу помочь врачам, которые действительно нуждаются в этом сегодня.

Ранее нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:00
немного, но многие процентов 99 вообще ничего не жертвуют, хотя имеют не меньше Витселя
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:55
Не так и много, как некоторые.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:54
достойно подражания !! человек
Youngberg
Youngberg
сегодня в 06:50
человек достойный увжения
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:48
Жертвуют на благие дела.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 06:47
на благое дело пожертвовал
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