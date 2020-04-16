Витсель пожертвовал 100 тысяч евро льежской больнице

Полузащитник дортмундской «Боруссии» , ранее выступавший за «Зенит», пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом. На официальном сайте больницы был опубликован комментарий футболиста.

Для меня очень важно, чтобы необходимое для работы оборудование было качественным. У нас есть много друзей, работающих на линии фронта против COVID-19, чтобы спасти заражённых. Они говорят нам, сколько защитного оборудования не хватает и о том, что оно низкого качества.

Они свидетельствуют о том, что медицинский персонал тревожит нехватка оборудования перед наплывом пациентов. Поэтому я и хотел предпринять этот шаг. Футбол в этой критической ситуации отчасти бесполезен. Я хочу помочь врачам, которые действительно нуждаются в этом сегодня.