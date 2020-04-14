Футболку Анри продали на аукционе. Деньги направили медикам

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сегодня, 00:20

Бывший нападающий «Арсенала» и бывший полузащитник «Лестера» , собрали деньги для благотворительного фонда Национальной службы здравоохранения Великобритани (NHS), продав на аукционе футболку французского форварда, в которой он забил свой 100-й гол за «Арсенал». Анри забил 100-й мяч за «канониров» в матче 2003 года против «Бирмингема», за который тогда играл Сэведж.

Мы собрали невероятные 16 100 фунтов на благотворительность, продав на аукционе футболку Тьерри Анри из моей коллекции, в которой он забил 100-й гол! Покупатель, большое тебе спасибо, невероятная сумма.

an incredible £16,100 raised for @NHSCharities from the auction of my @ThierryHenry 100th goal in an arsenal shirt shirt ! Thank you so much to the buyer , what an unbelievable amount of money to the NHS 🙏🏻❤️ https://t.co/uMZ7M8UnnV thank you @DailyMirror for setting it up — Robbie Savage (@RobbieSavage8) April 13, 2020

Ранее футболку Маркоса Льоренте, в которой он забил «Ливерпулю», продали за 8100 евро.