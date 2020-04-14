Футболку Анри продали на аукционе. Деньги направили медикам

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри и бывший полузащитник «Лестера» Робби Сэведж, собрали деньги для благотворительного фонда Национальной службы здравоохранения Великобритани (NHS), продав на аукционе футболку французского форварда, в которой он забил свой 100-й гол за «Арсенал». Анри забил 100-й мяч за «канониров» в матче 2003 года против «Бирмингема», за который тогда играл Сэведж.
Мы собрали невероятные 16 100 фунтов на благотворительность, продав на аукционе футболку Тьерри Анри из моей коллекции, в которой он забил 100-й гол! Покупатель, большое тебе спасибо, невероятная сумма.
Ранее футболку Маркоса Льоренте, в которой он забил «Ливерпулю», продали за 8100 евро.