ГлавнаяНовости

Футболку Анри продали на аукционе. Деньги направили медикам

сегодня, 00:20

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри и бывший полузащитник «Лестера» Робби Сэведж, собрали деньги для благотворительного фонда Национальной службы здравоохранения Великобритани (NHS), продав на аукционе футболку французского форварда, в которой он забил свой 100-й гол за «Арсенал». Анри забил 100-й мяч за «канониров» в матче 2003 года против «Бирмингема», за который тогда играл Сэведж.

Мы собрали невероятные 16 100 фунтов на благотворительность, продав на аукционе футболку Тьерри Анри из моей коллекции, в которой он забил 100-й гол! Покупатель, большое тебе спасибо, невероятная сумма.

 

Ранее футболку Маркоса Льоренте, в которой он забил «Ливерпулю», продали за 8100 евро.

Все новости
Футболку Льоренте, в которой он забил «Ливерпулю», продали за 8100 евро
Вчера, 12:53 Комментарии13
Смолов пожертвовал 1 млн рублей московской станции скорой помощи
Вчера, 12:24 Комментарии36
Официально«Барселона» передала больницам 15 тысяч комплектов защиты
12 апреля Комментарии5
Раньери разослал всем своим игрокам пасхальные подарки
12 апреля Комментарии3
Льоренте выставил футболку, в которой забил 2 гола «Ливерпулю», на аукцион
11 апреля ВидеоКомментарии4
«Арсенал» пожертвует 150 000 фунтов на борьбу с коронавирусом
11 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:25
Поступок вызывает уважение!!!
Youngberg
Youngberg
сегодня в 00:21
хороший поступок, респект
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100