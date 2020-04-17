МЮ отказал «Боруссии» в трансфере Гринвуда

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сегодня, 15:29

Дортмундская «Боруссия» интересовалась возможностью приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» . «Шмели» запросили у МЮ информацию о доступности этого игрока при переговорах по вопросу перехода их вингера в манчестерский клуб. «Боруссия» хотела, чтобы Гринвуд был включен в сделку по трансферу Санчо в МЮ , сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что «Ман Юнайтед» отказался отпускать Гринвуда в «Боруссию».