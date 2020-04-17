МЮ отказал «Боруссии» в трансфере Гринвуда

Дортмундская «Боруссия» интересовалась возможностью приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. «Шмели» запросили у МЮ информацию о доступности этого игрока при переговорах по вопросу перехода их вингера Джейдона Санчо в манчестерский клуб. «Боруссия» хотела, чтобы Гринвуд был включен в сделку по трансферу Санчо в МЮ, сообщает источник со ссылкой на ESPN.
Отмечается, что «Ман Юнайтед» отказался отпускать Гринвуда в «Боруссию».
По данным СМИ, на Санчо претендует не только МЮ, но и ряд других европейских грандов. В частности, сообщалось, что игрока намерен заполучить «Реал».