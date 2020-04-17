ГлавнаяНовости

МЮ отказал «Боруссии» в трансфере Гринвуда

сегодня, 15:29

Дортмундская «Боруссия» интересовалась возможностью приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. «Шмели» запросили у МЮ информацию о доступности этого игрока при переговорах по вопросу перехода их вингера Джейдона Санчо в манчестерский клуб. «Боруссия» хотела, чтобы Гринвуд был включен в сделку по трансферу Санчо в МЮ, сообщает источник со ссылкой на ESPN.

Отмечается, что «Ман Юнайтед» отказался отпускать Гринвуда в «Боруссию».  

По данным СМИ, на Санчо претендует не только МЮ, но и ряд других европейских грандов. В частности, сообщалось, что игрока намерен заполучить «Реал».

Все новости
Слухи«Рома» претендует на защитника «Арсенала»
Сегодня, 17:14 Комментарии5
Слухи«Бавария» заинтересована в подписании хавбека «Байера»
Сегодня, 16:30 Комментарии3
Слухи«Реал» может предложить «Боруссии» Хакими в обмен на Холанда
Сегодня, 16:01 Комментарии9
Слухи«Дженоа» хочет вернуть Перотти, «Рома» хочет Пинамонти взамен
Сегодня, 15:42 Комментарии2
Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» мечтает о приобретении Игуаина
Сегодня, 14:44 Комментарии9
СлухиАртур может перейти в «Интер»
Сегодня, 14:19 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:15
верное решение. по другому глупо)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:49
Ну и пусть солят у себя пачками дорогих игроков.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:39
Правильно
shlomo
shlomo
сегодня в 15:29
Самим нужен
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100