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Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» мечтает о приобретении Игуаина

сегодня, 14:44

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Барос Скелотто рассказал, что мечтает о подписании форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

Подписать Игуаина было бы мечтой. Мы говорим об одном из лучших нападающих мира. Но в ближайшее время сделать это будет тяжело. Я видел интервью Игуаина, в котором он заявил, что хочет остаться в «Ювентусе», в Европе. Возможно, для Игуаина момент еще не настал, но в футболе все возможно.

- Вы знакомы с ним лично?

Я знаю всю его семью. С мы играли в одном клубе с его отцом. А один из его братьев, Федерико, играет здесь в «Ди Си Юнайтед».

- Может ли Игуаин стать преемником Ибрагимовича, который зимой покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и вернулся в «Милан»?

Мы уже нашли замену Златану. Это Чичарито. Мы полностью довольны им. Подписание Игуаина – это другое, это мечта на будущее, осуществить которую будет нелегко.

Напомним, что Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой этого года.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:29
Осталось только осуществить...
jilbar
jilbar
сегодня в 15:07
Скоро приобретет, если китайцы не уведут.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:55
Уже можно собираться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:47
года через 3-4 не раньше)) но может выбрать и китай)))
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:46
Рано ещё Игуаину в МЛС. Когда наберёт несколько лишних кг. и постареет ещё на 2 года, тогда уже можно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:45
Как постареет - сам придет.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 14:44
совсем неплохая мечта
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