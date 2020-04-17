Тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» мечтает о приобретении Игуаина

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сегодня, 14:44

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» рассказал, что мечтает о подписании форварда «Ювентуса» .

Подписать Игуаина было бы мечтой. Мы говорим об одном из лучших нападающих мира. Но в ближайшее время сделать это будет тяжело. Я видел интервью Игуаина, в котором он заявил, что хочет остаться в «Ювентусе», в Европе. Возможно, для Игуаина момент еще не настал, но в футболе все возможно.

- Вы знакомы с ним лично?

Я знаю всю его семью. С мы играли в одном клубе с его отцом. А один из его братьев, Федерико, играет здесь в «Ди Си Юнайтед».

- Может ли Игуаин стать преемником Ибрагимовича, который зимой покинул «Лос-Анджелес Гэлакси» и вернулся в «Милан»?

Мы уже нашли замену Златану. Это Чичарито. Мы полностью довольны им. Подписание Игуаина – это другое, это мечта на будущее, осуществить которую будет нелегко.

Напомним, что Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» зимой этого года.