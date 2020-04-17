Артур может перейти в «Интер»

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сегодня, 14:19

Полузащитник «Барселоны» Артур привлек внимание «Интера». Руководство «черно-синих» высоко оценивает способности игрока и хочет усилить им состав команды. По данным источника, возможно, Артура включат в потенциальную сделку по переходу форварда «Интера» в «Барсу».

Ранее стало известно, что «Интер» уже ищет замену Мартинесу. По слухам, приоритетным вариантом для миланцев на случай ухода Лаутаро является приобретение форварда «РБ Лейпциг» .