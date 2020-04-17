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Артур может перейти в «Интер»

сегодня, 14:19

Полузащитник «Барселоны» Артур привлек внимание «Интера». Руководство «черно-синих» высоко оценивает способности игрока и хочет усилить им состав команды. По данным источника, возможно, Артура включат в потенциальную сделку по переходу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барсу».

Ранее стало известно, что «Интер» уже ищет замену Мартинесу. По слухам, приоритетным вариантом для миланцев на случай ухода Лаутаро является приобретение форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.

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матос
матос
сегодня в 15:24
Вью Фабрицио Романо

Годин уедет в Англию или вернется в Испанию?

«У него в настоящее время больше предложений в Премьер-Лиге, но до сих пор нет продвинутых переговоров».

Кто самый близкий игрок к Интеру? Видаль, Жиру или Мертенс?

«Из этих трех - Жиру, безусловно, самый доступный игрок, над которым работает Интер».

Возможен ли обмен Пинамонти - Иззо между Интером и Торино?

«Иццо нравится нерадзурри, но это не первый выбор в защите, это может быть интересным решением, но сегодня нет никаких переговоров по этому вопросу».

Весино или Гальярдини, у кого из них больше шансов остаться в «Интер»?

«У Гальярдини больше шансов остаться, чем у Весино, который мог бы уйти в Премьер-Лигу без обмена».

Будет ли Интер подписывать вратаря на смену Хандановича?

«Проводятся оценки в отношении нескольких вратарей, которым нравится Муссо, в то время, как дома есть Раду, у которого есть талант, Интер работает по вратарю на следующий год».

Какова вероятность того, что увидим Тимо Вернера в Италии?

«На сегодняшний день очень мало: Ливерпуль близок к подписанию».

Интер и Спортинг рассматривают возможность обмена Жоао Марио - Акунья?

«Aкунья не первый выбор на левый фланг».

Может ли Гризманн действительно быть включен в сделку по Лаутаро? Разве у него не слишком большая зарплаты для Интера?

«Это провокация: он зарабатывает 18 млн + бонусы... слишком много».

Может ли Госенс стать альтернативой Маркосу Алонсо (или Эмерсону Пальмьери) для Интера?

«Может быть, но Аталанта уже отказалась от 25 млн от Лиона».

Депай - это имя, которое Интер учитывает?

«Это не цель на данный момент».

Жиру и Meртенсу, Интер может подумать о том, чтобы взять их обоих?

«Интер возьмет двух нападающих, может быть их обоих».

Рассматривает ли "Интер" вариант с Вертонгеном и Менье для бесплатного трансфера?

«Вертонген - это просто идея, а Менье - пока не рассматривается».

В следующем году «Интер» также должен будет усилиться в полузащите, я слышал о Толиссо, Тонали и даже Погбе. Какой вариант вы считаете наиболее вероятным? спасибо.

«Погба зарабатывает неприступную зарплату. Тонали очень нравится Интеру, как и Толиссо, у которого, однако, более сложные экономические условия».
Adepta
Adepta
сегодня в 14:59
Хорошо, если усилит.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:48
Артур Юсупов не захочет переходить в Интер. Ему и в нашей лиге хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:44
Фамилия у Артура имеется?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:33
Лаутаро как и Дзюба мозолит всем глаза,уши,пупки,руки,ноги итд.
Постоянно не бывает же писать об этих двух тварях.
матос
матос
сегодня в 14:23
Знаем , не нова инфа
shlomo
shlomo
сегодня в 14:20
Может быть и правильно
Youngberg
Youngberg
сегодня в 14:20
а может и не перейти.слухи
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