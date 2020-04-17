Артур может перейти в «Интер»

Полузащитник «Барселоны» Артур привлек внимание «Интера». Руководство «черно-синих» высоко оценивает способности игрока и хочет усилить им состав команды. По данным источника, возможно, Артура включат в потенциальную сделку по переходу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барсу».
Ранее стало известно, что «Интер» уже ищет замену Мартинесу. По слухам, приоритетным вариантом для миланцев на случай ухода Лаутаро является приобретение форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Годин уедет в Англию или вернется в Испанию?
«У него в настоящее время больше предложений в Премьер-Лиге, но до сих пор нет продвинутых переговоров».
Кто самый близкий игрок к Интеру? Видаль, Жиру или Мертенс?
«Из этих трех - Жиру, безусловно, самый доступный игрок, над которым работает Интер».
Возможен ли обмен Пинамонти - Иззо между Интером и Торино?
«Иццо нравится нерадзурри, но это не первый выбор в защите, это может быть интересным решением, но сегодня нет никаких переговоров по этому вопросу».
Весино или Гальярдини, у кого из них больше шансов остаться в «Интер»?
«У Гальярдини больше шансов остаться, чем у Весино, который мог бы уйти в Премьер-Лигу без обмена».
Будет ли Интер подписывать вратаря на смену Хандановича?
«Проводятся оценки в отношении нескольких вратарей, которым нравится Муссо, в то время, как дома есть Раду, у которого есть талант, Интер работает по вратарю на следующий год».
Какова вероятность того, что увидим Тимо Вернера в Италии?
«На сегодняшний день очень мало: Ливерпуль близок к подписанию».
Интер и Спортинг рассматривают возможность обмена Жоао Марио - Акунья?
«Aкунья не первый выбор на левый фланг».
Может ли Гризманн действительно быть включен в сделку по Лаутаро? Разве у него не слишком большая зарплаты для Интера?
«Это провокация: он зарабатывает 18 млн + бонусы... слишком много».
Может ли Госенс стать альтернативой Маркосу Алонсо (или Эмерсону Пальмьери) для Интера?
«Может быть, но Аталанта уже отказалась от 25 млн от Лиона».
Депай - это имя, которое Интер учитывает?
«Это не цель на данный момент».
Жиру и Meртенсу, Интер может подумать о том, чтобы взять их обоих?
«Интер возьмет двух нападающих, может быть их обоих».
Рассматривает ли "Интер" вариант с Вертонгеном и Менье для бесплатного трансфера?
«Вертонген - это просто идея, а Менье - пока не рассматривается».
В следующем году «Интер» также должен будет усилиться в полузащите, я слышал о Толиссо, Тонали и даже Погбе. Какой вариант вы считаете наиболее вероятным? спасибо.
«Погба зарабатывает неприступную зарплату. Тонали очень нравится Интеру, как и Толиссо, у которого, однако, более сложные экономические условия».
Годин уедет в Англию или вернется в Испанию?
«У него в настоящее время больше предложений в Премьер-Лиге, но до сих пор нет продвинутых переговоров».
Кто самый близкий игрок к Интеру? Видаль, Жиру или Мертенс?
«Из этих трех - Жиру, безусловно, самый доступный игрок, над которым работает Интер».
Возможен ли обмен Пинамонти - Иззо между Интером и Торино?
«Иццо нравится нерадзурри, но это не первый выбор в защите, это может быть интересным решением, но сегодня нет никаких переговоров по этому вопросу».
Весино или Гальярдини, у кого из них больше шансов остаться в «Интер»?
«У Гальярдини больше шансов остаться, чем у Весино, который мог бы уйти в Премьер-Лигу без обмена».
Будет ли Интер подписывать вратаря на смену Хандановича?
«Проводятся оценки в отношении нескольких вратарей, которым нравится Муссо, в то время, как дома есть Раду, у которого есть талант, Интер работает по вратарю на следующий год».
Какова вероятность того, что увидим Тимо Вернера в Италии?
«На сегодняшний день очень мало: Ливерпуль близок к подписанию».
Интер и Спортинг рассматривают возможность обмена Жоао Марио - Акунья?
«Aкунья не первый выбор на левый фланг».
Может ли Гризманн действительно быть включен в сделку по Лаутаро? Разве у него не слишком большая зарплаты для Интера?
«Это провокация: он зарабатывает 18 млн + бонусы... слишком много».
Может ли Госенс стать альтернативой Маркосу Алонсо (или Эмерсону Пальмьери) для Интера?
«Может быть, но Аталанта уже отказалась от 25 млн от Лиона».
Депай - это имя, которое Интер учитывает?
«Это не цель на данный момент».
Жиру и Meртенсу, Интер может подумать о том, чтобы взять их обоих?
«Интер возьмет двух нападающих, может быть их обоих».
Рассматривает ли "Интер" вариант с Вертонгеном и Менье для бесплатного трансфера?
«Вертонген - это просто идея, а Менье - пока не рассматривается».
В следующем году «Интер» также должен будет усилиться в полузащите, я слышал о Толиссо, Тонали и даже Погбе. Какой вариант вы считаете наиболее вероятным? спасибо.
«Погба зарабатывает неприступную зарплату. Тонали очень нравится Интеру, как и Толиссо, у которого, однако, более сложные экономические условия».
Постоянно не бывает же писать об этих двух тварях.
Постоянно не бывает же писать об этих двух тварях.