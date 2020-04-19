Фелиш: «„Атлетико“ даст мне лучшие условия для развития карьеры»

Нападающий «Атлетико» объяснил, почему решил перейти в мадридский клуб прошлым летом из «Бенфики».

Я чувствую себя очень счастливым. Это мечта для любого игрока — иметь возможность играть в одной из лучших команд в мире. «Атлетико» — одна из таких.

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал «Атлетико», потому что этот клуб мне нравился больше всего, и я думаю, что этот клуб даст мне лучшие условия для развития в моей карьере. Мы выступаем очень хорошо, это хорошо.