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Фелиш: «„Атлетико“ даст мне лучшие условия для развития карьеры»

19 апреля 2020, 15:08

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш объяснил, почему решил перейти в мадридский клуб прошлым летом из «Бенфики».

Я чувствую себя очень счастливым. Это мечта для любого игрока — иметь возможность играть в одной из лучших команд в мире. «Атлетико» — одна из таких. 

У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал «Атлетико», потому что этот клуб мне нравился больше всего, и я думаю, что этот клуб даст мне лучшие условия для развития в моей карьере. Мы выступаем очень хорошо, это хорошо.

Недавно об адаптации Фелиша в Испании порассуждал его соотечественник, хавбек «Локомотива» Жоау Мариу

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 15:48
Бенфика тоже неплохой вариант был.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 15:09
Удачи ему в клубе...
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