Руни: «Мне больно это признавать, но у „Ливерпуля“ лучшая атака в мире»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби Каунти», поделился мыслями о качественной игре линии нападения «Ливерпуля».
Результат часто сводится к совместной работе игроков, и передняя тройка «Ливерпуля» — идеальный пример.
Салах и Садио Мане обеспечивают глубину, оттягивая игроков соперника назад, это позволяет Фирмино спускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются, и два игрока атаки «Ливерпуля» делают диагональные пробеги с невероятным темпом, чтобы атаковать зоны.
Это напоминает мне то, как «Рома» играла с Франческо Тотти в качестве десятки и двух быстрых игроков, атакующих штрафную.
Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» обладает лучшей атакой в мире на данный момент.
Также недавно Руни высказался о возможности доигровки нынешнего сезона.
Абсолютно вытянутая за уши команда. Пусть благодарят своему нечистоплотному спонсору о поступках которого в YOU TUBE есть не мало фильмов, ну и респективно продавшимся чинушам ФА и Скомине.
Группа клоунов: однорукий, одноглазый, суринамка и очкастый к моему огромному счастью в этой жизни так и не станут НОРМАЛЬНЫМ чемпионом Англии. Ну а Шрек может чесать что угодно, кто его слушает ?
Абсолютно вытянутая за уши команда. Пусть благодарят своему нечистоплотному спонсору о поступках которого в YOU TUBE есть не мало фильмов, ну и респективно продавшимся чинушам ФА и Скомине.
Группа клоунов: однорукий, одноглазый, суринамка и очкастый к моему огромному счастью в этой жизни так и не станут НОРМАЛЬНЫМ чемпионом Англии. Ну а Шрек может чесать что угодно, кто его слушает ?