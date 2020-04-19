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Руни: «Мне больно это признавать, но у „Ливерпуля“ лучшая атака в мире»

19 апреля 2020, 12:52

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби Каунти», поделился мыслями о качественной игре линии нападения «Ливерпуля».

Результат часто сводится к совместной работе игроков, и передняя тройка «Ливерпуля» — идеальный пример.

Салах и Садио Мане обеспечивают глубину, оттягивая игроков соперника назад, это позволяет Фирмино спускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются, и два игрока атаки «Ливерпуля» делают диагональные пробеги с невероятным темпом, чтобы атаковать зоны.

Это напоминает мне то, как «Рома» играла с Франческо Тотти в качестве десятки и двух быстрых игроков, атакующих штрафную.

Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» обладает лучшей атакой в мире на данный момент.

Также недавно Руни высказался о возможности доигровки нынешнего сезона. 

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Все комментарии
ЮHBА
ЮHBА ответ sparxx2 (раскрыть)
19 апреля в 18:25
Нифига тебя поджарило, выдыхай, еврейскому проэкту как до Луны до действительно великого клуба Ливерпуля.
ЮHBА
ЮHBА ответ lobsterdam (раскрыть)
19 апреля в 18:24
Лишнего в очередной раз махнуло манковское глорье. Не визжите, лучший нап-сказуер в истории мю прав как никогда.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ sparxx2 (раскрыть)
19 апреля в 17:50
А как насчет нечистоплотного Леви? Который до последнего не хотел выходить из правительственной программы? Эти мифы про помощь ФА просто смешны, еще и про вар, Лондонский институт экономики провел исследования, и если бы не было вар, который все обвиняют в помощи Ливерпулю, Ливерпуль все равно лидировал + 18 от Сити. И если Ливерпуль выиграет чемпионат на поле это будет нормальное чемпионство, к твоему несчастью.
112910415
112910415
19 апреля в 15:34
истину надо признавать в любом случае
sparxx2
sparxx2
19 апреля в 14:03
Слышал Руни себе волосы с 5-ой точки на голову пересадил, скорее всего мозги отправиль в обратном направлении.
Абсолютно вытянутая за уши команда. Пусть благодарят своему нечистоплотному спонсору о поступках которого в YOU TUBE есть не мало фильмов, ну и респективно продавшимся чинушам ФА и Скомине.
Группа клоунов: однорукий, одноглазый, суринамка и очкастый к моему огромному счастью в этой жизни так и не станут НОРМАЛЬНЫМ чемпионом Англии. Ну а Шрек может чесать что угодно, кто его слушает ?
beefs
beefs
19 апреля в 13:43
признание не есть предательство
lobsterdam
lobsterdam
19 апреля в 13:25
лучшая атака? Вазза махнул лишнего как всегда, вот и понесло!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 апреля в 13:24
Реально у красных на данный момент лучшая атака! Руни по мужски, честно сказал , респект!
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 13:17
времена меняются!! будет и у мю снова фергюсон))))
ОПС
ОПС
19 апреля в 13:11
Нападение действительно хорошее.
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 13:06
Шрэку не должно быть больно.
Comdiv
Comdiv
19 апреля в 12:56
Это так и есть.
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