Руни: «Мне больно это признавать, но у „Ливерпуля“ лучшая атака в мире»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии , ныне выступающий за «Дерби Каунти», поделился мыслями о качественной игре линии нападения «Ливерпуля».

Результат часто сводится к совместной работе игроков, и передняя тройка «Ливерпуля» — идеальный пример.

Салах и Садио Мане обеспечивают глубину, оттягивая игроков соперника назад, это позволяет Фирмино спускаться вниз за мячом, центральные защитники расслабляются, и два игрока атаки «Ливерпуля» делают диагональные пробеги с невероятным темпом, чтобы атаковать зоны.

Это напоминает мне то, как «Рома» играла с Франческо Тотти в качестве десятки и двух быстрых игроков, атакующих штрафную.

Мне больно это признавать, но «Ливерпуль» обладает лучшей атакой в мире на данный момент.