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Руни: «Буду честным, я никогда не был бомбардиром от природы»

19 апреля 2020, 13:24

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби Каунти», заявил, что не является форвардом от природы.

Хочу быть честным, это может всех удивить, но я не бомбардир от природы. Никогда не чувствовал себя таким игроком, как Гари Линекер или Руд ван Нистелрой. Я установил рекорды по голам за «Манчестер Юнайтед» и Англию и очень горжусь этим фактом, но были и лучшие «девятки», чем я.

Что же мне помогло стать лучшим бомбардиром? Время. Я играл за МЮ на протяжении 13 лет, и 15 лет я выступал за Англию. Время помогло мне установить эти рекорды.

Считаю, что Харри Кейну не понадобится много времени, чтобы побить мой рекорд за Англию. Никогда не был эгоистом и буду очень рад за Харри.

Ранее Уэйн поделился мнением об атаке «Ливерпуля». 

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Все комментарии
13ROS13
13ROS13
20 апреля в 03:37
Пора мемуары писать.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
19 апреля в 23:53
Руни боец и это было его главным оружием на поле
Евгений Быстров
Евгений Быстров
19 апреля в 19:35
Руни-молодец,все бы так относились.Не "кичится" и не гордится.
Башмакоса
Башмакоса
19 апреля в 18:47
Достойно и адекватно оценивает свои силы Руни.
Союзник противников
Союзник противников
19 апреля в 16:50
Не-ви-но-ва-тая я,они сами влетели в ворота???
lobsterdam
lobsterdam
19 апреля в 15:18
"природный бомбардир" определяется при рождении по соответствующей надписи где-нибудь на теле либо если родился с мячом в руках. Когда играли вместе Руни, Бекхем и Оуэн было любо-дорого смотреть, а в клубе Ван Нистелрой и Ван Перси...да что говорить, теперь таких нет!
anyway
anyway
19 апреля в 14:42
вот это менталитет чемпиона, а теперь сравните с неудачником жирортом, который хотел чемпионство мса за 2014 год...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 14:23
Всегда любил баварские сосиськи и бухнуть пивка.мы это видели по роже Руни.
VAN ARM
VAN ARM
19 апреля в 14:11
замечательно говоришь!! мужик!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 апреля в 13:57
честные слова, на самом деле благодаря длительному времени были установлены эти рекорды. Руни всегда импонировал своим трудолюбием, своей настырностью
particular
particular
19 апреля в 13:43
По мячу попадают многие, по воротам - некоторые, а пробить в створ мимо вратаря - это дар, труд и везение..:)) Молодец, что не корчит из себя голеадора-небожителя..:))
Jin-Ho
Jin-Ho
19 апреля в 13:34
Руни прав, не был, но стал довольно неплохим
drug01
drug01
19 апреля в 13:30
Спасибо за игру!
_uv87ts375mm
_uv87ts375mm
19 апреля в 13:25
Хорошо, что признался.
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