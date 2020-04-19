Руни: «Буду честным, я никогда не был бомбардиром от природы»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии , ныне выступающий за «Дерби Каунти», заявил, что не является форвардом от природы.

Хочу быть честным, это может всех удивить, но я не бомбардир от природы. Никогда не чувствовал себя таким игроком, как Гари Линекер или Руд ван Нистелрой. Я установил рекорды по голам за «Манчестер Юнайтед» и Англию и очень горжусь этим фактом, но были и лучшие «девятки», чем я.

Что же мне помогло стать лучшим бомбардиром? Время. Я играл за МЮ на протяжении 13 лет, и 15 лет я выступал за Англию. Время помогло мне установить эти рекорды.

Считаю, что Харри Кейну не понадобится много времени, чтобы побить мой рекорд за Англию. Никогда не был эгоистом и буду очень рад за Харри.