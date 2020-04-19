Редондо: «Зидан после возвращения в „Реал“ доказал, что вырос как тренер»

Бывший полузащитник «Реала» порассуждал о работе главного тренера клуба .

Критика Зидана в этом сезоне? Любой, кто был в «Реале» и носил его футболку, знает, какая здесь критика и что от тебя требуют. Стоит отметить, что Зидан после возвращения в клуб доказал, что вырос как тренер.

Хотел ли бы я стать тренером? У меня были конкретные предложения в прошлом году, но на тот момент мне это было не нужно. Нужно переждать пандемию коронавируса, но идея стать тренером очень крепко засела в моей голове.