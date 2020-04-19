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Редондо: «Зидан после возвращения в „Реал“ доказал, что вырос как тренер»

19 апреля 2020, 14:33

Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Редондо порассуждал о работе главного тренера клуба Зинедина Зидана.

Критика Зидана в этом сезоне? Любой, кто был в «Реале» и носил его футболку, знает, какая здесь критика и что от тебя требуют. Стоит отметить, что Зидан после возвращения в клуб доказал, что вырос как тренер.

Хотел ли бы я стать тренером? У меня были конкретные предложения в прошлом году, но на тот момент мне это было не нужно. Нужно переждать пандемию коронавируса, но идея стать тренером очень крепко засела в моей голове.

Тем временем появилась информация об интересе к Зидану со стороны «Ювентуса».

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ilyafrom
ilyafrom
19 апреля в 17:36
Как доказал?
Russiаnhammer
Russiаnhammer ответ Аpбитр (раскрыть)
19 апреля в 16:07, ред.
Ого,как завернули. А секта можно? Уже и синонимов цензурных не осталось.
Аpбитр
Аpбитр ответ Russiаnhammer (раскрыть)
19 апреля в 15:55, ред.
Добрый день.
"кабинет" "проект" в адрес клуба, попадают под троллинг.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 15:48
А в чем собственно,"троллинг" ?
"предположу,что даже добрая половина болельщиков мадридского кабинета скромно считает алжирского физкультурника просто добрым "фартовым" парнем"
Простые истины,не более того."Троллингом" оно может являться только по неумной жалобе и соответствующему реагированию.
Я конечно понимаю,что все жалобы должны быть отработаны,но это перебор.
shlomo
shlomo
19 апреля в 15:20
Удачи на этом нелегком поприще!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
19 апреля в 15:05
Легко тренировать команду, игроки которой умеют на поле ВСЁ. Главное - чтобы они доверяли ему, как специалисту и видели в нем равного себе по мастерству. А уж куда бежать и что делать в той или иной ситуации, они сами разберутся. Это наших увальней надо сначала научить принимать мяч в одно касание, затем правильно открываться и точно отдавать мяч, и т.д., - т.е. азам футбола. Игроков " Реала", так же как других топ-клубов, всему этому обучать не надо, они ВСЁ делают на интуитивном уровне, не подвластном заурядным футболистам. "Заурядным" не в том смысле, что они только-только научились играть, а в том, что они выполняют все элементы футбола на два-три темпа медленнее. А то и на все пять.
ошалевший
ошалевший
19 апреля в 14:55, ред.
авторы,Вы,хоть перечитывайте свои статьи,а то слова пропускаете и читается как я твой дом труба шатал
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 14:45
Был великим футболистом может стать великим тренером, такое редко но бывает.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 14:45
    VAN ARM
    VAN ARM
    19 апреля в 14:43
    об этом пусть говорят мэтры)))
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer
    19 апреля в 14:40
      SSPZ
      SSPZ
      19 апреля в 14:34
      прав он не возразишь. вырос!
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