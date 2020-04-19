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Президент CONI раскритиковал власти стран из-за футбола

19 апреля 2020, 14:15

Президент CONI (Итальянский олимпийский комитет) Джованни Малаго в интервью Il Secolo XIX раскритиковал власти стран, которые пытаются возобновить футбольный сезон, забывая про альтернативные выходы из ситуации.

Футбол не рассматривает нынешнюю ситуацию так, как другие виды спорта. Я первый, кто признает, что футбол имеет определенную специфику и имеет право искать любые пути для завершения сезона, но никогда не рассматривались альтернативные варианты завершения сезона. 

Один из крупнейших волейбольных клубов заявил, что готов отпустить свою главную звезду, потому что больше не может себе позволить платить ему зарплату. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на соревнованиях, клубы должны думать об обеспечении будущего. Настоящая проблема пандемии не в том, что происходит сегодня, а что будет завтра. 

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Все комментарии
Climent
Climent
19 апреля в 19:23
И то верно.
viv
viv ответ Footbolista (раскрыть)
19 апреля в 18:13
Не МЯСНОМУ тут критиковать других....
Footbolista
Footbolista
19 апреля в 15:13
КОНИ везде всех критикуют...
cska vperiod
cska vperiod
19 апреля в 14:49
В самоизоляции каждлму в ум приходят разные мысли.
STVA 1
STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
19 апреля в 14:21
Главное сказать))
Zenit_84
Zenit_84
19 апреля в 14:18
Ничего не понял, что хотел сказать
beefs
beefs
19 апреля в 14:16
у каждого есть свое мнение
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