Президент CONI раскритиковал власти стран из-за футбола

Президент CONI (Итальянский олимпийский комитет) Джованни Малаго в интервью Il Secolo XIX раскритиковал власти стран, которые пытаются возобновить футбольный сезон, забывая про альтернативные выходы из ситуации.

Футбол не рассматривает нынешнюю ситуацию так, как другие виды спорта. Я первый, кто признает, что футбол имеет определенную специфику и имеет право искать любые пути для завершения сезона, но никогда не рассматривались альтернативные варианты завершения сезона.

Один из крупнейших волейбольных клубов заявил, что готов отпустить свою главную звезду, потому что больше не может себе позволить платить ему зарплату. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на соревнованиях, клубы должны думать об обеспечении будущего. Настоящая проблема пандемии не в том, что происходит сегодня, а что будет завтра.