Агуэро во время карантина стал учителем испанского языка

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20 апреля 2020, 18:29

Нападающий «Манчестер Сити» будет учить детей испанскому языку в программе по домашнему обучению, которую запустил канал ВВС.

Уроки форварда «Манчестер Сити» стали доступны онлайн и на ТВ с 20 апреля, а сам курс обучения продлится две недели. В Великобритании не работают школы и BBC договорился со звездами спорта и музыки, чтобы те учили школьников в период карантина.

Это сложное время и для детей, и для родителей, которые делают все, чтобы дети оставались сконцентрированными на учебе дома. ВВС делает отличную работу. Для меня честь быть частью этого проекта.

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