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Агуэро во время карантина стал учителем испанского языка

20 апреля 2020, 18:29

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро будет учить детей испанскому языку в программе по домашнему обучению, которую запустил канал ВВС.

Уроки форварда «Манчестер Сити» стали доступны онлайн и на ТВ с 20 апреля, а сам курс обучения продлится две недели. В Великобритании не работают школы и BBC договорился со звездами спорта и музыки, чтобы те учили школьников в период карантина.

Это сложное время и для детей, и для родителей, которые делают все, чтобы дети оставались сконцентрированными на учебе дома. ВВС делает отличную работу. Для меня честь быть частью этого проекта.

Ранее Агуэро слетал в Абу-Даби и предстал в образе арабского шейха.

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Все комментарии
Climent
Climent
20 апреля в 19:36
Пусть учит.
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 19:00
Супер! ВВС молодцы а Агуеро молодец!!!
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 18:44
Можно за время заделаться врачом.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 18:36
чем бы не тешился абы не бухал)))))))))))
Binger
Binger
20 апреля в 18:30
Это тоже кто-то должен делать.
Youngberg
Youngberg
20 апреля в 18:30
корановирус пошёл на пользу)
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