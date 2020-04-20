За что фанаты «Ньюкасла» ненавидят Майка Эшли?

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вчера, 16:15

В ближайшее время «сороки» могут сменить хозяев и стать самым богатым клубом АПЛ , а «Соккер.ру» напоминает о претензиях фанатов к нынешнему владельцу.

Майк Эшли ведет переговоры о продаже «Ньюкасла» государственному инвестиционном фонду Саудовской Аравии. Принц Мохаммед Бен Салман располагает активами на сумму более 368 миллиардов евро, владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур по сравнению с ним печальный нищеброд со своим жалким состоянием в 27 миллиардов евро. Эшли купил «Ньюкасл» в 2007-м за 133 миллиона фунтов и наобещал с три короба, а сейчас планирует выручить 310 млн за клуб, фанаты которого возненавидели магната за прошедшие 13 лет. Болельщики «сорок» переживают, что лавина денег может лишить их любимый клуб исторической самоидентификации, но большинство придерживается мнения: после Эшли — хоть потоп, хуже точно не будет. И вот почему.

Переименование стадиона и тотальная реклама

«Сент-Джеймс Парк» — родной дом «Ньюкасла» со дня основания клуба в 1892 году. Собственно, клуб и стадион — одногодки. Почти 120 лет арена носила свое историческое название, пока Майк Эшли не назвал ее в честь своей компании. Так появилась «Sports Direct Arena». В Англии есть неписаный закон для владельцев: построй новый стадион — и тогда можешь дать ему коммерческое название, но Эшли плевать хотел. Мистер Майк утопил «Ньюкасл» в рекламе, используя каждый клочок земли, формы, клубной собственности для извлечения финансовой выгоды. Дошло до того, что на футболках детской команды появился логотип букмекерской конторы. Клуб был оштрафован за это.

Кевин Киган и Деннис Уайз

Вскоре после приобретения «Ньюкасла» Эшли вернул на тренерский мостик знаковую для «сорок» фигуру — Кевина Кигана. Фанаты были воодушевлены и ожидали увидеть новый рассвет, но получили фигу с маслом. Летом Король Кев уже жаловался, что Майк Эшли и спортивный директор Деннис Уайз ни во что его не ставят и прикрываются им от фанатов, проворачивают трансферы за его спиной. Киган продержался у руля всего 8 месяцев, впоследствии арбитражная комиссия признала неправомерность его увольнения и приказала «Ньюкаслу» выплатить тренеру 2 миллиона фунтов. Поклонники «сорок» обвалили посещаемость матчей и окрестили Эшли и Уайза «мафией кокни».

Восьмилетний контракт Алана Пардью

Алан Пардью и сейчас еще мог бы получать деньги от «Ньюкасла» и жить припеваючи, ведь его контракт, подписанный в 2012 году, истекал в сезоне 2019/20. Очень странный контракт со странным тренером, который рулил «сороками» пять лет и за это время запомнился двумя крупными поражениями от «Сандерленда» в домашних дерби, боданием полузащитника «Халла» Дэвида Мейлера и непечатными словами в адрес Мануэля Пеллегрини в прямом эфире. Да, Пардью удалось взлететь на пятую строчку в сезоне 2011/12, конвертировав в результаты форму сразу нескольких французских игроков, но разве это повод для восьмилетнего контракта? Уже в следующем сезоне «сороки» рухнули на 16-ю строчку…

Джо Киннир

После расставания с Киганом осенью 2008-го «Ньюкасл» возглавил Джо Киннир, сидевший без работы пять лет, а в последний раз добивавшийся хоть каких-то успехов более десяти лет назад с «Уимблдоном». Шей Гивен спустя несколько лет писал в своей биографии, что все футболисты «были шокированы и разочарованы». Конечно, Киннир провалился: 5 побед в 26 матчах. «Ньюкасл» расплатился за это априори глупое решение вылетом в Чемпионшип. Но! В апреле Киннир был освобожден от обязанностей, но спустя четыре года Эшли снова привлек старину Джо, доверив ему пост спортивного директора. Самое яркое, что сделал Киннир в этот заход — назвал Йоана Кабая «Йоаном Кебабом».

Уход Рафаэля Бенитеса

На десятом году правление Майку Эшли уже было трудно приглашать толковых менеджеров — обычно он получал вежливые отказы еще до того, как озвучивал предложения. Но, о, чудо: «Ньюкасл» принял Рафа Бенитес! Пусть немного потрепанный и уже сомнениями относительно статуса топ-тренера, но человек, выигрывавший Лигу чемпионов и Лигу Европы в этом веке. Испанец, вопреки бардаку в клубе, поддерживал «сорок» на плаву и стал уважаемой персоной в эти мрачные годы на «Сент-Джеймс Парк». Думаете, Майк Эшли сделал все, чтобы сохранить менеджера? Ничуть не бывало: переговоры с Бенитесом были провалены, и он ушел из клуба по завершении контракта.

Увольнение Криса Хьютона

В сезоне 2009/10 ошибки имени Киннира-Ширера взялся исполнять Хьютон, под чьим руководством «сороки» уверенно выиграли Чемпионшип со 102 очками и без единого поражения в родных стенах. В АПЛ «Ньюкасл» тоже не выглядел мальчишкой для битья, Крис Хьютон буквально вернул гордость на трибуны «Сент-Джеймс Парка», но такие люди — кость в горле для Майка Эшли. В декабре Хьютон был уволен («Ньюкасл» шел на 12-м месте в АПЛ ), а в официальной формулировке было сказано:

Это прискорбно, но сейчас руководство ощущает, что для дальнейшего прогресса клубу нужен человек с большим тренерским опытом.

Дело Гутьерреса

В последний день сезона 2014/15 Хонас Гутьеррес забил второй гол в ворота «Вест Хэма», «Ньюкасл» победил 2:0 и обеспечил себе сохранение прописки в АПЛ . Это был очень эмоциональный момент, учитывая, что до этого аргентинец полтора года боролся с раком, прошел обширный курс химиотерапии и сумел вернуться на поле. Красивая история.

Но Майк Эшли сумел все испоганить: Хонас был уверен, что «Ньюкасл» не бросит его после семи лет верной службы в тяжелой ситуации, но Гутьерресу сообщили о том, что он больше не нужен и может не возвращаться в клуб. Сообщили даже не лично, а по телефону. В следующем сезоне фанаты всех английских клубов называли «Ньюкасл» не иначе как «Марионеткой Эшли» и желали вылета из АПЛ . Что, собственно, и произошло.

Два вылета

Кстати, «Ньюкасл» за свою почти 130-летнюю историю понижался в классе только шесть раз, и треть вылетов из элитного дивизиона пришлась на царствование Майка Эшли. Причем оба были следствием некомпетентных управленческих решений: доверие сбитому летчику Кинниру и тренеру без опыта Ширеру в сезоне 2008/09, а отсутствие адекватной реакции на спасение в последний день сезона 2014/15 обернулось понижением в классе год спустя. Так и поверишь в карму за обращение с Гутьерресом.

Отказ от продажи

Когда грянул скандал с Киганом в 2008-м, Майк Эшли порывался поступить благородно и продать «Ньюкасл»:

Вы хотите, чтобы я ушёл. И я делаю для этого все возможное!

Слова так и остались словами, а «Ньюкасл» остается в руках Майка Эшли и по сей день. Мало кому интересен клуб, который находится в плачевном состоянии из-за хронической нехватки инвестиций. И главная команда — это только верхушка айсберга. Эшли, понятное дело, плевать хотел на академию и развитие молодых футболистов. Какой в них смысл, если на их футболках даже букмекеров нельзя рекламировать?

Но теперь у фанатов «сорок» снова появилась надежда, что Мордор в лице Майка Эшли будет побежден, пусть даже в роли освободителя должен выступить аравийский принц. Болельщики «Ньюкасла» прямо сейчас согласны хоть на черта лысого, только бы избавиться раз и навсегда от толстого Майка, которого когда-то считали своим и даже пускали на фанатскую трибуну.