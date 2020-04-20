Бельгийский «Локерен» признан банкротом за два месяца до своего юбилея

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20 апреля 2020, 18:14

Коммерческий суд Дендермонде признал «Локерен» банкротом. Это случилось незадолго до 50-й годовщины клуба (22 июня). «Локерен» принял решение не подавать апелляцию.

Бельгийский клуб имел долг в пять млн евро. Команда была не в состоянии рассчитаться с подрядчиками, сотрудниками и футболистами. Теперь «Локерен» может объединиться с «Хамме» (третий аматорский дивизион) или с «Дорслааром» (четвертая лига Восточной Фландрии). В ином случае, клуб полностью исчезнет.

«Локерен» стал одним из семи бельгийских клубов, которые не получили лицензию на следующий сезон.