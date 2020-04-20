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Бельгийский «Локерен» признан банкротом за два месяца до своего юбилея

20 апреля 2020, 18:14

Коммерческий суд Дендермонде признал «Локерен» банкротом. Это случилось незадолго до 50-й годовщины клуба (22 июня). «Локерен» принял решение не подавать апелляцию.

Бельгийский клуб имел долг в пять млн евро. Команда была не в состоянии рассчитаться с подрядчиками, сотрудниками и футболистами. Теперь «Локерен» может объединиться с «Хамме» (третий аматорский дивизион) или с «Дорслааром» (четвертая лига Восточной Фландрии). В ином случае, клуб полностью исчезнет.

«Локерен» стал одним из семи бельгийских клубов, которые не получили лицензию на следующий сезон.

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Все комментарии
Climent
Climent
21 апреля в 01:34
Не повезло клубу.
VIPded
VIPded
20 апреля в 19:49
Офигеть... Из-за каких-то 5ти лямов...(((
wingback
wingback
20 апреля в 19:43
свиньи следующие...
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 19:08
Ужасно и кошмарно, могли бы и отметить юбилей.
beefs
beefs
20 апреля в 19:01
вот это началось и в Европе
Jin-Ho
Jin-Ho
20 апреля в 18:47
неординарная ситуация. могли бы два месяца не банкротиться)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 18:34
Скоро юбилей у народной. Вот бы подобный подарочек...
Comdiv
Comdiv
20 апреля в 18:28
Не хорошо получается.
КЭТиК
КЭТиК
20 апреля в 18:28
Пропили всё на юбилей.
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 18:24
печальный финал. но это жизнь
shlomo
shlomo
20 апреля в 18:23
Думаю, что это не последний клуб банкрот этого года
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 18:22
Не повезло.
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 18:19
Подарок такой...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 18:17
Вот и началось! Первый пошел!!!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Литейный 4 (раскрыть)
20 апреля в 18:17
Тут бойня с соплями в литературном кружке ! ))

Общепризнанные гиганты мировой философии против генераторов светлой античной мысли. Футбол здесь вообще вторичен
SSPZ
SSPZ
20 апреля в 18:14
и так бывает, иногда
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