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«Барселона» может играть без зрителей до февраля 2021 года

19 апреля 2020, 22:09

«Барселона» оценила возможности проведения матчей со зрителями после преодоления пандемии коронавируса.

Клуб рассматривает два сценария того, когда будет возможность проведения игр на «Камп Ноу» с болельщиками.

Первый сценарий предполагает, что игры будут проходить за закрытыми дверями до февраля 2021 года, все турниры будут завершены досрочно. Трансферное окно будет открыто 15 августа и закроется 15 сентября.

По второму сценарию предполагается, что текущий сезон Ла Лиги будет доигран, а матчи пройдут с 15 июня по середину августа. Матчи будут проводиться без зрителей до 15 ноября.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
20 апреля в 10:02
Выдумать проблему, чтобы потом самим с ней бороться...
oFANATo
oFANATo
20 апреля в 09:37
Футбол без зрителей это не футбол

А пародия на всеми любимый вид спорта.
нечитайло
нечитайло
20 апреля в 07:49
Это катастрофа
Q-J-G
Q-J-G
20 апреля в 05:10
посмотрим как будет
112910415
112910415
20 апреля в 05:09
такого не будет, это уже перебор
cska vperiod
cska vperiod
20 апреля в 04:55
Кому нужен футбол без зрителей.
Poll big
Poll big ответ LOpp (раскрыть)
20 апреля в 00:27
В Конотопе смотрят только российский.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 апреля в 23:55
Теряется смысл футболв
y3ss5_puy_4p
y3ss5_puy_4p
19 апреля в 22:25
А в итоги выберут какой нибудь третий вариант... Для профессионального спорта, главное деньги, а не болельщики.
LOpp
LOpp ответ 13ROS13 (раскрыть)
19 апреля в 22:19
В Конотопе нужен
13ROS13
13ROS13
19 апреля в 22:16
Кому такой футбол нужен.
LOpp
LOpp
19 апреля в 22:15
Все идёт к тому, что в ближайшее время все матчи будут без зрителей
shlomo
shlomo
19 апреля в 22:14
Барса может все!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 22:11
Интересно зачем такие жертвы
ДАША Д
ДАША Д
19 апреля в 22:10
Такой футбол - не футбол.
drug01
drug01
19 апреля в 22:10
Только что будет
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