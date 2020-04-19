«Барселона» может играть без зрителей до февраля 2021 года

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19 апреля 2020, 22:09

«Барселона» оценила возможности проведения матчей со зрителями после преодоления пандемии коронавируса.

Клуб рассматривает два сценария того, когда будет возможность проведения игр на «Камп Ноу» с болельщиками.

Первый сценарий предполагает, что игры будут проходить за закрытыми дверями до февраля 2021 года, все турниры будут завершены досрочно. Трансферное окно будет открыто 15 августа и закроется 15 сентября.

По второму сценарию предполагается, что текущий сезон Ла Лиги будет доигран, а матчи пройдут с 15 июня по середину августа. Матчи будут проводиться без зрителей до 15 ноября.