Вьери: «Давно я не видел, чтобы Италия играла так хорошо, как при Манчини»

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о нынешней форме сборной Италии.
Давно я не видел, чтобы Италия играла так хорошо, как при Манчини. Роберто видит качество игроков, не закрывает глаза на молодежь, не боится ставить молодых игроков в основу. Его работа заслуживает похвалы.
Иммобиле повзрослел и начал забивать много голов в Серии А, но теперь ему нужно то же самое показывать в сборной.
Недавно Вьери сравнил своего бывшего партнера по команде Роналдо с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.