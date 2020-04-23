Вьери: «Давно я не видел, чтобы Италия играла так хорошо, как при Манчини»

Бывший итальянский футболист поделился мнением о нынешней форме сборной Италии.

Давно я не видел, чтобы Италия играла так хорошо, как при Манчини. Роберто видит качество игроков, не закрывает глаза на молодежь, не боится ставить молодых игроков в основу. Его работа заслуживает похвалы.

Иммобиле повзрослел и начал забивать много голов в Серии А, но теперь ему нужно то же самое показывать в сборной.