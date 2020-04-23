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Вьери: «Давно я не видел, чтобы Италия играла так хорошо, как при Манчини»

вчера, 10:17

Бывший итальянский футболист Кристиан Вьери поделился мнением о нынешней форме сборной Италии. 

Давно я не видел, чтобы Италия играла так хорошо, как при Манчини. Роберто видит качество игроков, не закрывает глаза на молодежь, не боится ставить молодых игроков в основу. Его работа заслуживает похвалы. 

Иммобиле повзрослел и начал забивать много голов в Серии А, но теперь ему нужно то же самое показывать в сборной.

Недавно Вьери сравнил своего бывшего партнера по команде Роналдо с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 11:42
не самый лучший состав)))
Climent
Climent
вчера в 11:14
Удачи Манчини!
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 10:43
тогда ты очень мало видел
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:21
Надо отдать должное Роберто.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 10:20
Бывали и посильней итальянцы
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