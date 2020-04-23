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Галлиани: «„Милан“ упал, когда продал своих больших звезд в 2012 году»

вчера, 09:13

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о том, когда случилось падение итальянского клуба. 

Давайте будем честными, «Милан» упал, когда продал своих больших звезд в 2012 году. 

Мы выиграли Скудетто в сезоне 2010/2011, были близки к победе в сезоне 2011/2012, но в конце проиграли. Это наша собственная вина, так как мы хотели выиграть Кубок Италии, поэтому сильно грузили Тиаго Силву. Если бы в полуфинале сыграли без него, то все могло сложиться иначе. 

Конечно, если бы мы подписали контракт с Тевесом, то определенно выиграли бы Скудетто в 2012 году. Я мечтал о нападении, где будут играть Ибрагимович и Тевес, но это футбол, этого не произошло. 

Ранее Адриано Галлиани рассказал о своих главных провалах на трансферном рынке.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 22:35
Не надо было продавать Ибру. Тем более, он не хотел уходить. Как вообще можно было продавать игрока, который забил 28 голов в 32 матчах?
Какой бы забавный Ибра не казался, он лидер с большой буквы. Он держал монстра Кассано под контролем, координировал игру, пугал до жути соперников. А как ушел, Кассано начал шалить и слил карьеру. Ибра бы, возможно, смог воздействовать на таких трудных талантов как тот же Балотелли. Тупо не сюсюкается с ними, а говорит на их же языке агрессии и авторитета. Кто знает? Но лидер в команде должен быть.
milanetto9
milanetto9
вчера в 12:46
нужно строить команду с нуля
feris1
feris1
вчера в 09:46
Остаётся только вспоминать о тех временах когда Милан гремел в Европе.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:26
всё циклично)) вернутся и славные дни))
VIPded
VIPded
вчера в 09:21
Мда, теперь бы хоть в ЛЧ вернуться... Форза, россонери!!!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:21
Жаль, что Милан так серьёзно потерялся в Серии А.
Youngberg
Youngberg
вчера в 09:14
всё зависит от тренера, в первую очередь
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