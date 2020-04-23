Галлиани: «„Милан“ упал, когда продал своих больших звезд в 2012 году»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о том, когда случилось падение итальянского клуба.

Давайте будем честными, «Милан» упал, когда продал своих больших звезд в 2012 году.

Мы выиграли Скудетто в сезоне 2010/2011, были близки к победе в сезоне 2011/2012, но в конце проиграли. Это наша собственная вина, так как мы хотели выиграть Кубок Италии, поэтому сильно грузили Тиаго Силву. Если бы в полуфинале сыграли без него, то все могло сложиться иначе.

Конечно, если бы мы подписали контракт с Тевесом, то определенно выиграли бы Скудетто в 2012 году. Я мечтал о нападении, где будут играть Ибрагимович и Тевес, но это футбол, этого не произошло.