Галлиани: «„Милан“ упал, когда продал своих больших звезд в 2012 году»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал о том, когда случилось падение итальянского клуба.
Давайте будем честными, «Милан» упал, когда продал своих больших звезд в 2012 году.
Мы выиграли Скудетто в сезоне 2010/2011, были близки к победе в сезоне 2011/2012, но в конце проиграли. Это наша собственная вина, так как мы хотели выиграть Кубок Италии, поэтому сильно грузили Тиаго Силву. Если бы в полуфинале сыграли без него, то все могло сложиться иначе.
Конечно, если бы мы подписали контракт с Тевесом, то определенно выиграли бы Скудетто в 2012 году. Я мечтал о нападении, где будут играть Ибрагимович и Тевес, но это футбол, этого не произошло.
Ранее Адриано Галлиани рассказал о своих главных провалах на трансферном рынке.
Какой бы забавный Ибра не казался, он лидер с большой буквы. Он держал монстра Кассано под контролем, координировал игру, пугал до жути соперников. А как ушел, Кассано начал шалить и слил карьеру. Ибра бы, возможно, смог воздействовать на таких трудных талантов как тот же Балотелли. Тупо не сюсюкается с ними, а говорит на их же языке агрессии и авторитета. Кто знает? Но лидер в команде должен быть.
Какой бы забавный Ибра не казался, он лидер с большой буквы. Он держал монстра Кассано под контролем, координировал игру, пугал до жути соперников. А как ушел, Кассано начал шалить и слил карьеру. Ибра бы, возможно, смог воздействовать на таких трудных талантов как тот же Балотелли. Тупо не сюсюкается с ними, а говорит на их же языке агрессии и авторитета. Кто знает? Но лидер в команде должен быть.