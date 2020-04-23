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Галлиани: «Несколько итальянских клубов рискуют стать банкротами»

вчера, 09:27

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани в интервью Telelombardia признался, что некоторые клубы рискуют стать банкротами из-за пандемии коронавируса. 

Только время покажет. Это непростой период. Прежде чем играть, мы должны сперва вернуться к тренировкам. И только спустя 4 недели футболисты будут готовы играть. Поэтому я не знаю, когда чемпионаты смогут возобновиться. 

Что я могу сказать, так это то, что с долгами, которые есть у некоторых клубов, и потерей доходов, ситуация будет драматичной. Несколько итальянских клубов рискуют стать банкротами. 

Ранее Галлиани рассказал о том, когда случилось падение «Милана».

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:44
это ждёт многих в мире. если половина выживет то хорошо.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:39
выживают сильнейшие при экстремальных ситуациях
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:33
Банкротсво грозит не только итальянским клубам.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:30
риск дело благородное.
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