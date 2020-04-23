Галлиани: «Несколько итальянских клубов рискуют стать банкротами»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани в интервью Telelombardia признался, что некоторые клубы рискуют стать банкротами из-за пандемии коронавируса.

Только время покажет. Это непростой период. Прежде чем играть, мы должны сперва вернуться к тренировкам. И только спустя 4 недели футболисты будут готовы играть. Поэтому я не знаю, когда чемпионаты смогут возобновиться.

Что я могу сказать, так это то, что с долгами, которые есть у некоторых клубов, и потерей доходов, ситуация будет драматичной. Несколько итальянских клубов рискуют стать банкротами.