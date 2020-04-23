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Маркизио: «Молодые игроки со всего мира хотели бы перейти в „Ювентус“»

вчера, 10:01

Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио порассуждал на тему профессионального футбола для молодых игроков. 

Иногда мы склонны недооценивать сложность пути для профессионального футболиста. Объяснение очень простое, так как конкуренция растет, границы рынка расширяются даже среди молодежи, и с каждым годом попадание в список футболистов, которые отобраны для следующего шага, становится все более и более сложным. Молодые игроки со всего мира хотели бы приехать и поиграть в «Ювентусе», и это желание растет с возрастом. Турин, который сумел проложить свой путь, является источником большой гордости.

Ранее Маркизио признался, что готов тренировать «Ювентус».

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
вчера в 12:42
ну скажем так, Ювентус входит в число клубов за которые хотели бы поиграть молодые игроки
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 12:13
Да! Тут не поспоришь. Юве для многих игроков это мечта!
DanjaG
DanjaG
вчера в 11:21
Это он загнул.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:28
прям как пропаганда гебельса))))
ОПС
ОПС
вчера в 10:19
Нельзя говорить за всех.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:17
Вот так и все, а в Реал, Ливерпуль, МЮ или даже в Барселону не захотят.
beefs
beefs
вчера в 10:07
не только в Турине молодежь учится играть
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