Маркизио: «Молодые игроки со всего мира хотели бы перейти в „Ювентус“»

Бывший полузащитник «Ювентуса» порассуждал на тему профессионального футбола для молодых игроков.

Иногда мы склонны недооценивать сложность пути для профессионального футболиста. Объяснение очень простое, так как конкуренция растет, границы рынка расширяются даже среди молодежи, и с каждым годом попадание в список футболистов, которые отобраны для следующего шага, становится все более и более сложным. Молодые игроки со всего мира хотели бы приехать и поиграть в «Ювентусе», и это желание растет с возрастом. Турин, который сумел проложить свой путь, является источником большой гордости.