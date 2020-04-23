Защитник «Лиона» Рафаэл: «Неймар не лидер»

Защитник «Лиона» Рафаэл рассказал о лидерских качествах своего соотечественника Неймара.

Нам нужен Неймар, в этом нет никаких сомнений. Очень нужен. Но он должен стать лучше вне поля. Это имеет значение для футболиста.

Неймар не лидер. Это не о нем. Хотя когда он набирает форму, то является лучшим игроком в мире.

Я знаю его, мы играли вместе – и я могу сказать, что Неймар с трудом воспринимает наставления. Это правда, но часто люди не хотят слушать правду. Им нужно, чтобы им говорили: «Ты хороший, ты волшебный» и другие приятные слова, но жизнь устроена не так.

Неймар должен научиться слушать, и если он это сделает, остановить сборную Бразилию будет очень тяжело.