Защитник «Лиона» Рафаэл: «Неймар не лидер»

Защитник «Лиона» Рафаэл рассказал о лидерских качествах своего соотечественника Неймара.
Нам нужен Неймар, в этом нет никаких сомнений. Очень нужен. Но он должен стать лучше вне поля. Это имеет значение для футболиста.
Неймар не лидер. Это не о нем. Хотя когда он набирает форму, то является лучшим игроком в мире.
Я знаю его, мы играли вместе – и я могу сказать, что Неймар с трудом воспринимает наставления. Это правда, но часто люди не хотят слушать правду. Им нужно, чтобы им говорили: «Ты хороший, ты волшебный» и другие приятные слова, но жизнь устроена не так.
Неймар должен научиться слушать, и если он это сделает, остановить сборную Бразилию будет очень тяжело.
Ранее тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что на Неймара всегда можно положиться в важных матчах.
Кстати уход из Барсы отрицательно сказался на его поведении, пока он был под присмотром лидеров Барсы он не позволял себе так вести, а сейчас больше говорят о его некрасивом поведении на поле и вне его, чем о его футбольных качествах.
Вывод один Неймар не лидер и несмотря на его стремление никогда им не станет. Наоборот ему нужны партнёры, которые будут держать его в узде.
Кстати уход из Барсы отрицательно сказался на его поведении, пока он был под присмотром лидеров Барсы он не позволял себе так вести, а сейчас больше говорят о его некрасивом поведении на поле и вне его, чем о его футбольных качествах.
Вывод один Неймар не лидер и несмотря на его стремление никогда им не станет. Наоборот ему нужны партнёры, которые будут держать его в узде.