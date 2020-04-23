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Защитник «Лиона» Рафаэл: «Неймар не лидер»

вчера, 09:15

Защитник «Лиона» Рафаэл рассказал о лидерских качествах своего соотечественника Неймара.

Нам нужен Неймар, в этом нет никаких сомнений. Очень нужен. Но он должен стать лучше вне поля. Это имеет значение для футболиста.

Неймар не лидер. Это не о нем. Хотя когда он набирает форму, то является лучшим игроком в мире.

Я знаю его, мы играли вместе – и я могу сказать, что Неймар с трудом воспринимает наставления. Это правда, но часто люди не хотят слушать правду. Им нужно, чтобы им говорили: «Ты хороший, ты волшебный» и другие приятные слова, но жизнь устроена не так.

Неймар должен научиться слушать, и если он это сделает, остановить сборную Бразилию будет очень тяжело.

Ранее тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что на Неймара всегда можно положиться в важных матчах.

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Все комментарии
Karabal
Karabal
вчера в 11:13
Опять мальчика затюкали.
dimagas2
dimagas2
вчера в 10:48
Зато его девка изнасиловала)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:45, ред.
В Барсе его гоняли Месси и Суарес, даже можно сказать издевались, а Неймар хотел быть как они лидером, но он психологически не готов на эту роль. Он думал, что перейдёт в ПСЖ за огромные деньги и поэтому сразу станет там лидером, но и там конфуз произошёл. Лидером там оказался Кавани, было несколько ссор, но Неймар пацан перед Кавани. К тому же ещё и Мбаппе появился. Неймара разрывает от того, что на него не молится вся команда. Он ошибся думая, что лидерство это деньги.
Кстати уход из Барсы отрицательно сказался на его поведении, пока он был под присмотром лидеров Барсы он не позволял себе так вести, а сейчас больше говорят о его некрасивом поведении на поле и вне его, чем о его футбольных качествах.
Вывод один Неймар не лидер и несмотря на его стремление никогда им не станет. Наоборот ему нужны партнёры, которые будут держать его в узде.
zsb1961
zsb1961
вчера в 09:28
А мог бы быть лидером!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 09:22
горькая правда. дурацкая натура сожрала талант)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:17
Но и не аутсайдер
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 09:16
И никогда им не был и надеюсь не будет.
ОПС
ОПС
вчера в 09:16
Это абсолютно точно. Падалка.
SSPZ
SSPZ
вчера в 09:15
уже давно, как не лидер Неймар
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