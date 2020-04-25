Деменко: «УЕФА надо дать чёткие требования всем лигам»

Экс-игрок «Краснодара» высказался о том, что в случае досрочного завершения чемпионата России путёвки в еврокубки могут быть распределены по спортивному принципу. При таком развитии событий «Краснодар» с 3-го места в таблице РПЛ выйдет в клафикационный раунд Лиги чемпионов.

Справедливости в этом варианте, конечно, нет, но никто и представить не мог, что так всё случится. Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против. На мой взгляд, УЕФА нужно дать чёткие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений.