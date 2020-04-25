ГлавнаяНовости

Деменко: «УЕФА надо дать чёткие требования всем лигам»

сегодня, 04:00

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о том, что в случае досрочного завершения чемпионата России путёвки в еврокубки могут быть распределены по спортивному принципу. При таком развитии событий «Краснодар» с 3-го места в таблице РПЛ выйдет в клафикационный раунд Лиги чемпионов.

Справедливости в этом варианте, конечно, нет, но никто и представить не мог, что так всё случится. Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против. На мой взгляд, УЕФА нужно дать чёткие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений.

Все новости
Геркус — о коронавирусе: «Ограничения на прогулки выглядят шаманством»
Сегодня, 15:17 Комментарии4
Тихонов: «Я считаю, что доигрывать сезон не надо»
Сегодня, 14:52 Комментарии14
Журналист Клипин: «Готов встретиться с Лунёвым в суде»
Сегодня, 14:28 Комментарии9
Аршавин — об Озиле: «Любой недоволен, когда ему понижают зарплату»
Сегодня, 14:09 Комментарии9
Евсеев — о своей игровой карьере: «Чаще всего меня удалял Сухина»
Сегодня, 13:28 ФотоКомментарии8
Уткин: «Возможно, матч России и Украины на Евро снимет массу проблем»
Сегодня, 11:13 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:08, ред.
УЕФА сами ещё ничего не знают, вот и мечутся каждый день из одной крайности в другую.
Clavан
Clavан
сегодня в 08:39
Уже сейчас можно сказать какие будут за и какие против.
Valeleo
Valeleo
сегодня в 08:27
Тоже верно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:03
ни кто не хочет выглядеть бледно)))
112910415
112910415
сегодня в 07:35
в УЕФА тоже люди не семи пядей во лбу ...
Youngberg
Youngberg
сегодня в 06:57
В УЕФА сами не знают, что делать. Какие требования они могут дать.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:32
Для начала вообще нужно определить когда можно начать играть.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Ждем этих требований
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:21
Требования необходимы
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:17
Никаких досрочных завершений, всё нужно доиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100