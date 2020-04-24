Зырянов: «Меня трясло перед первым матчем с „Баварией“»

Бывший полузащитник «Зенита» вспомнил выездной матч с «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА -2007/08.

За всех сказать не могу, но меня точно трясло. Плюс близость финала тоже накладывала свой отпечаток на ожидание первой игры с «Баварией». Было бы странно, если бы в начале мы давили «Баварию», а не они нас: где до матча были они и где «Зенит». Но это только до матча. Ничто особо не предвещало, что мы забьем. Но тут Витя Файзулин прострелил — и автогол Лусио. Но, конечно, тут мастерство Файзулина сработало — он все рассчитал до миллиметра. Пару раз нас в концовочке «Бавария» простила. Но главное — не проиграли.