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Зырянов: «Меня трясло перед первым матчем с „Баварией“»

вчера, 21:33
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов вспомнил выездной матч с «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08.

За всех сказать не могу, но меня точно трясло. Плюс близость финала тоже накладывала свой отпечаток на ожидание первой игры с «Баварией». Было бы странно, если бы в начале мы давили «Баварию», а не они нас: где до матча были они и где «Зенит». Но это только до матча. Ничто особо не предвещало, что мы забьем. Но тут Витя Файзулин прострелил — и автогол Лусио. Но, конечно, тут мастерство Файзулина сработало — он все рассчитал до миллиметра. Пару раз нас в концовочке «Бавария» простила. Но главное — не проиграли.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:06, ред.
Когда нет аргументов, всегда на оскорбления переходят!

А вот это оскорбление уже за гранью понимания, сказать больше нечего видать...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:46
Судя по вашим "лайкам" вы болельщик ЦСКА. Вопросов нет, победа ЦСКА честная, а Зенита куплена. Ещё наверное Локо купило чемпионство и в последние года только за деньги попадает в еврокубки. Ах если бы у ЦСКА было бы денег как раньше, то они бы покупали.
Вопрос, а вам вообще футбол интересен или если не ЦСКА первый, то значит всё куплено? Хотя несколько лет назад ЦСКА был лидером по таким высказываниям.
Вот и вся ваша объективность.
Альфамен
Альфамен ответ DanjaG (раскрыть)
вчера в 22:43
Ещё раз,мне все равно,мое мнение так же ценно как и Ваше.Если Вам это не понятно,то извините,но я Вам не врач.
Альфамен
Альфамен ответ swift stream (раскрыть)
вчера в 22:42
Ну да,ну да,только наши клубы участвуют в договорных матчах....В Деда Мороза тоже верите????
Альфамен
Альфамен ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 22:41
На Ваши притянутые за уши совпадения не интересно отвечать,какая связь с финалом ЛЧ только Вам известно.Я помню те матчи и сказки мне не нужно рассказывать.Цска по моему мнению честно выиграли,хоть я за них и не болею.
DanjaG
DanjaG ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:40
Вам же сказали, что ваше мнение никого не волнует.
Альфамен
Альфамен ответ Трубадур (раскрыть)
вчера в 22:38
Да мне-то в общем все равно,но от этого Зенит не становится честным победителем Кубка УЕФА...
swift stream
swift stream ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:37
Продать матч могут спартак или цска, правду некому продавать, их итак все давят. А Бавария солидный, ужасно титулованный клуб, кототрый не позволит себе аферы ради своего же престижа.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:37
Логика железная насчёт денег. В финале ЛЧ 1998/99 Бавария тоже посчитала, что зачем им кубок ЛЧ. Для начала они на 6 минуте забили гол, потом не пропуская весь матч дождались наивысшего подъёма котировок и совершив удачную сделку пропустили в дополнительное время два гола, тем самым "продав" кубок ЛЧ Манчестеру Юнайтеду.
Я понимаю не любовь к Зениту, но обесценивать российскую победу это как минимум некрасиво, тем более оскорблять одну из великих команд, такую как Бавария!
Победы ЦСКА и Зенита принесли славу нашему футболу, хоть я и болельщик другого клуба (ЛОКО), но эти победы я считаю общими, НАШИМИ!!!
Трубадур
Трубадур ответ Альфамен (раскрыть)
вчера в 22:35
Ваше мнение мало кого волнует.
Альфамен
Альфамен
вчера в 22:13
Мое мнение,Бавария продала Зениту тот финал Кубка УЕФА.Баварии этот кубок не нужен,а денюшку всегда кстати...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:07
Помню как смотрели ответный матч Зенит-Бавария. Понимая, что первый матч закончившийся в ничью, можно сказать был удачей и можно сказать приятной неожиданностью. В ответном матче ждали напор "баварской машины", но и конечно верили в общую победу российской команды. Но то, что стало происходить в матче не сказать, что удивило, но огорошило точно. В перерыве на "перекур" сошлись во мнении, что пока всё хорошо, но Бавария так просто не отдаст матч и финал. Что было во втором тайме и после объяснять не надо.
Тут конечно я культурно попытался описать эмоции, хотя там они били через край и как говорится словечки за 18+.
Надо помнить такие победы российского спорта!!!
ОПС
ОПС
вчера в 22:03, ред.
Неудивительно.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:37
побольше героизма добавь))))))
swift stream
swift stream
вчера в 21:35
Так не с Лудогорцем играли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:34
Славная была охота!
Youngberg
Youngberg
вчера в 21:34
Главное, чтобы сейчас не трясло)
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