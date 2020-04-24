Орлов: «Смолов не является олицетворением профессионального футболиста»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возвращение в Россию нападающего «Локомотива» , выступающего в «Сельте» на правах аренды.

Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всё-таки он себя больше любит, чем футбол. Фёдор находится в аренде, и я думаю, что «Сельта» не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится — потом пауза. Вот почему «Локомотив» с удовольствием его отдал в аренду. Сёмин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.