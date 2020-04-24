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Орлов: «Смолов не является олицетворением профессионального футболиста»

вчера, 21:26

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возвращение в Россию нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, выступающего в «Сельте» на правах аренды.

Когда Смолов вернулся в Россию, проявился его непрофессионализм. Всё-таки он себя больше любит, чем футбол. Фёдор находится в аренде, и я думаю, что «Сельта» не собирается продлевать с ним трудовые отношения. Сейчас на него обрушился главный тренер испанской команды: «Я-то, профессионал, сижу в клубе, а ты, футболист, взял и уехал».

Смолов не является олицетворением профессионального футболиста, и у него аритмичные выступления: сыграет 10-15 или даже 5 минут, пробежится — потом пауза. Вот почему «Локомотив» с удовольствием его отдал в аренду. Сёмин — прекрасный тренер, и он видит, кто что может, кто как тренируется и как играет.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:30
Пример г-на Орлова о аритмичности игры Феди несколько неудачен. Точно так же передвигается по полю всем известный футболист из Аргентины. Специалисту из Санкт - Петербурга просто необходимо было в связи с упоминанием аритмичности игры Смолова акцентировать внимание на его малом КПД , и тогда все стало бы на свои места.
Climent
Climent
вчера в 22:29
Смолову больше не за чем езать в Европу, наигрался.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:20
Смолов понял что в "Сельте" ему ничего не светит.
Альфамен
Альфамен ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:20
Орлов теперь в профессиональном волейболе "разбирается",его комментарии на ТВ заставляют угорать похлеще чем Camedy...
beefs
beefs
вчера в 21:56
Смолов свое в профессиональном футболе отыграл
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:55
Орлов, что ты несёшь?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:53
Отношение к футболу у него точно не профессиональное.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:35
Олицетворение профессионализма по питерский это унижение Кокорина и за большие деньги проглотить всё и играть после этого за Зенит.
Трубадур
Трубадур
вчера в 21:34
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 21:32
    тут и думать ни о чём не надо))орёл только зенит видит)))
    Adepta
    Adepta
    вчера в 21:31
    ANATOLY KANDAUROV
    Сегодня 21:28
    Возможно Орлов и прав, только с какой стати он рассуждает о профессиональном футболе. Он разве в этом что либо понимает? Сомневаюсь.


    Хорошо, что сомневаешься, только Орлову на это наплевать.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 21:28
    Возможно Орлов и прав, только с какой стати он рассуждает о профессиональном футболе. Он разве в этом что либо понимает? Сомневаюсь
    Climent
    Climent
    вчера в 21:27
    Это он правильно сказал.
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