Б. Игнатьев: «Никаких вопросов ко второму месту „Локо“ быть не должно»

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сегодня, 02:49

Бывший наставник «Локомотива» прокомментировал тот факт, что, в случае досрочного завершения РПЛ «железнодорожники» выйдут в Лигу чемпионов со 2-го места в турнирной таблице. У «Локо» одинакоевое количество очков с «Краснодаром», но московский клуб опережает «быков» по числу побед.

«Локомотив» прямо сейчас находится на втором месте, и если УЕФА дает такие рекомендации, а мы их поддерживаем, то никаких вопросов относительно мест в ЛЧ быть не должно. «Красно-зелёные» стабильно выступают последние несколько сезонов и доказывают свой высокий класс. Странно рассуждать о том, что они поднялись на второе место лишь в прошлом туре. Ведь если бы они завоевали это право в 30-м туре, ни у кого бы не возникло вопросов. Не важно, что было вчера, — важно, что мы имеем сегодня. А остальные вещи для кухонных разговоров.

Ранее стало известно о том, что места в еврокубках на следующий сезон будут распределены в соответствии с текущим положением команд в домашних чемпионатах в случае досрочного завершения турнира.