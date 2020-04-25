Силкин: «Сезон нужно однозначно доигрывать»

Экс-наставник московского «Динамо» высказался за то, чтобы нынешний чемпионат России был доигран.

Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно. Если есть забег на 100 метров, нельзя определить победителя после того, как спортсмены пробежали 70 м, а тем более давать им за это медали. Так и здесь.

Я не против того, чтобы «Динамо» выступило в Лиге Европы, но всё должно быть справедливо и заслуженно. Пусть сезон возобновят позже, когда это будет возможно, и играют через день. Но его нужно завершить нормальным образом.