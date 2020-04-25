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Силкин: «Сезон нужно однозначно доигрывать»

сегодня, 01:22

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин высказался за то, чтобы нынешний чемпионат России был доигран.

Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно. Если есть забег на 100 метров, нельзя определить победителя после того, как спортсмены пробежали 70 м, а тем более давать им за это медали. Так и здесь.

Я не против того, чтобы «Динамо» выступило в Лиге Европы, но всё должно быть справедливо и заслуженно. Пусть сезон возобновят позже, когда это будет возможно, и играют через день. Но его нужно завершить нормальным образом.

Ранее сообщалось о том, что РПЛ может быть возобновлена 15 или 21 июня.

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 01:32
За что забанили пользователя с ником Альфамен
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:31
А главное - его даже спрашивать не будут !
DanjaG
DanjaG
сегодня в 01:24
Это он верно сказал.
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