«Боруссия» Дортмунд подпишет 14-летнего таланта «Фортуны»

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вчера, 18:13

Дортмундская «Боруссия» продолжает собирать молодые таланты.

Защитник молодежной команды «Фортуны» из Дюссельдорфа перейдет в состав «шмелей». Как сообщается, 14-летний футболист будет играть за команду «Боруссии» U17.

На немецкого вундеркинда, который также имеет английское гражданство, претендовали «Бавария», «Шальке» и «Манчестер Юнайтед», однако сам игрок выбрал переход в Дортмунд наиболее предпочтительным вариантом для своего футбольного роста.

Ранее появились слухи о том, что «Челси» и «Атлетико» Мадрид поборются за 16-летнего нападающего «Сток Сити», которого называют «новым Лукаку».