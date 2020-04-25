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«Боруссия» Дортмунд подпишет 14-летнего таланта «Фортуны»

вчера, 18:13

Дортмундская «Боруссия» продолжает собирать молодые таланты.

Защитник молодежной команды «Фортуны» из Дюссельдорфа Джулиан Паули перейдет в состав «шмелей». Как сообщается, 14-летний футболист будет играть за команду «Боруссии» U17.

На немецкого вундеркинда, который также имеет английское гражданство, претендовали «Бавария», «Шальке» и «Манчестер Юнайтед», однако сам игрок выбрал переход в Дортмунд наиболее предпочтительным вариантом для своего футбольного роста.

Ранее появились слухи о том, что «Челси» и «Атлетико» Мадрид поборются за 16-летнего нападающего «Сток Сити», которого называют «новым Лукаку».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:44
Большие деньги его погубят.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:31
прекрасный шанс вырасти в большого мастера!
zsb1961
zsb1961
вчера в 18:29
Посмотрим на этот талант!
Youngberg
Youngberg
вчера в 18:29
В 14 лет в Боруссию, действительно талант.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 18:17
Удачи юному футболисту!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:16
Мальчик должен быть счастлив.
13ROS13
13ROS13
вчера в 18:14
Это очень вдохновит его.
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