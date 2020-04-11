ГлавнаяНовости

«Норвич» подписал хавбека сборной Люксембурга Данеля Синани

сегодня, 12:06

Полузащитник «Дюделанжа» и национальной сборной Люксембурга Данел Синани продолжит карьеру в «Норвиче».

Английский клуб заключил с 23-летним игроком контракт на три года, о чем сообщается на официальном сайте клуба. Синани присоединится к «Норвичу» на правах свободного агента перед началом следующего сезона.

В нынешнем сезоне за «Дюделанж» Синани забил 14 голов в 17 матчах чемпионата Люксембурга, а также отметился четырьмя забитыми мячами на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее появились слухи, что лондонский «Арсенал» планирует усилиться Мертенсом.

Все новости
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:51
Должен спасибо севильским дублёрам сказать, которые бросили играть после 5:0 и дали ему забить парочку.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:10
а для чего он им нужен то?))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100