«Норвич» подписал хавбека сборной Люксембурга Данеля Синани

Полузащитник «Дюделанжа» и национальной сборной Люксембурга Данел Синани продолжит карьеру в «Норвиче».
Английский клуб заключил с 23-летним игроком контракт на три года, о чем сообщается на официальном сайте клуба. Синани присоединится к «Норвичу» на правах свободного агента перед началом следующего сезона.
В нынешнем сезоне за «Дюделанж» Синани забил 14 голов в 17 матчах чемпионата Люксембурга, а также отметился четырьмя забитыми мячами на групповом этапе Лиги Европы.
Ранее появились слухи, что лондонский «Арсенал» планирует усилиться Мертенсом.