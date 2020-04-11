Трансферы будущего

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сегодня, 22:43

Нет ясности, когда откроется следующее трансферное окно. Но некоторые переходы уже совершены на будущее. «Соккер.ру» — о самых дорогих уже оформленных сделках.

Альваро Мората (из «Челси» в «Атлетико» за 50,4 миллиона фунтов)

Испанец провел полтора года в аренде из «Челси», где не пришелся ко двору и расстроил после перехода из «Ювентуса». «Атлетико» принял решение выкупить Морату, и сделка вступит в силу как раз ближайшим летом. В Испании Мората рассчитывает перезагрузить свою карьеру.

Хаким Зийех (из «Аякса» в «Челси» за 36 миллионов фунтов)

О том, что марокканец продолжит карьеру в «Челси», лондонский клуб объявил еще в феврале. Зийех действительно был крайне полезен для «Аякса», куда перешел из «Твенте». Хаким стал большим поставщиком голов и голевых передач, ассоциируясь с успехами амстердамской команды в последние годы. Попробует не опустить планку в «Челси».

Джовани Ло Чельсо (из «Бетиса» в «Тоттенхэм» за 28,8 миллиона фунтов)

Карьера аргентинца напоминает американские горки. Его талант оценивается высоко все время, а вот раскрыть его пока не очень получается. Поэтому Ло Чельсо, который скачет из топ-клуба в обычный, занесло в «Бетис», а потом в аренду в «Тоттенхэм», который выкупит Джовани летом.

Тринкан (из «Браги» в «Барселону» за 27,9 миллиона фунтов)

Приобретение 20-летнего форварда с большим потенциалом вряд ли удивительно для «Барселоны». У него будут гигантские отступные по контракту с каталонцами – 447 млн фунтов. Тринкана, как португальца, уже стали называть новым Роналду, но он вполне может стать и новым Месси. В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии Тринкан забил шесть голов и сделал три голевые передачи в 17 матчах.

Николо Барелла (из «Кальяри» в «Интер» за 22,5 миллиона фунтов)

Прошлым летом Бареллу связывали с «Челси» и «Ливерпулем», но он решил остаться в Италии и выбрал «Интер», который его арендовал. В Милане остались довольны молодым игроком, поэтому он будет выкуплен ближайшим летом, ну, то есть когда откроется трансферное окно.

Эмре Джан (из «Ювентуса» в дортмундскую «Боруссию» за 22,5 миллиона фунтов)

Немец провел в прошлом сезоне за «Ювентус» 20 матчей, однако Маурицио Сарри Джан не подошел, поэтому его выдавили из Турина. В январе Джан был арендован «Боруссией», уверенно в ней дебютировал, и клуб почти сразу принял решение о выкупе прав на хавбека.

Симоне Верди (из «Наполи» в «Торино» за 18 миллионов фунтов)

Большие авансы и высокая оценка потенциала сопровождали Верди, но оправдать надежды ему пока не удается, а уже 27 лет человеку. Верди уже бывал в «Торино», в «Милане», в «Болонье», много гулял по арендам и не мог никак раскрыться. Вот в «Болонье» более-менее получилось, оттуда перебрался в «Наполи» в 2018 году, но опять пошел в аренду, вернувшись в «Торино». Туринцы наконец решили его выкупить снова – летом сделка закроется.

Педриньо (из «Коринтианса» в «Бенфику» за 18 миллионов фунтов)

Португальские клубы умеют выуживать большие таланты из Южной Америки. «Бенфика» подцепила на удочку бразильца, который отлично провел 2019 год. На Педриньо засматривался даже «Реал», но «Бенфика» оказалась решительнее и договорилась заранее о трансфере за приличные деньги. Видимо, рассчитывает, что он раскроется и будет перепродан с большим наваром.

Роберто Инглезе (из «Наполи» в «Парму» за 16,2 миллиона фунтов)

Еще одна аренда, которая превратится в покупку. В «Кьево» Инглезе обещал многое, был ярок и успешен. Но перешел в «Наполи» и сник, растворился. Поэтому его отдали в аренду «Парме», где Роберто уже провел 31 матч в Серии А, забив 11 мячей. Соглашение о сделке на постоянной основе тоже уже подписано.

Андреа Пинамонти (из «Интера» в «Дженоа» за 16,2 миллиона фунтов)

В Италии любят сложные схемы, поэтому 20-летний Пинамонти станет участником многоходовочки, которая позволит ему остаться в «Дженоа». Генуэзцы возжелали подписать Пинамонти на постоянной основе после раскрытия его во второй части нынешнего сезона.

Элдер Кошта (из «Вулверхэмптона» в «Лидс Юнайтед» за 15,93 миллиона фунтов)

Португалец, которому уже 26 лет, пытался закрепиться в «Бенфике», в «Монако», осел в «Вулверхэмптоне», откуда его арендовал «Лидс», причем с обязательством выкупа. Кошта постарается вместе с «Лидсом» вернуться в Премьер-Лигу.

Жордан Верету (из «Фиорентины» в «Рому» за 14,4 миллиона фунтов)

Снова довольно стандартная схема: аренда с обязательством или правом выкупа, которое использовано. Верету долго играл в «Нанте», потом метнулся в «Астон Виллу», где уже закрепиться не смог. Сейчас правами на Жордана владеет «Фиорентина», которая отдала Верету в аренду «Роме», а та уже решила выкупить права на него летом.

Энтони (из «Сан-Паулу» в «Аякс» за 14,18 миллиона фунтов)

С португальскими клубами по умению выцеплять таланты могут поспорить голландские. «Аякс» сделал ставку на 20-летнего форварда «Сан-Паулу» Энтони. На бразильца в «Аяксе» возлагают большие надежды и в футбольном, и в финансовом плане. Перспективное вложение.

Это самые дорогие сделки предстоящего лета, которые уже оформлены. Также стоит упомянуть ряд других трансферов, большая часть которых – это завершение аренды выкупом прав. Так, Джанлука Манчини закрепится в «Роме» из «Аталанты», Марко Рог – в «Кальяри» из «Наполи», Пол Лирола – в «Фиорентину» из «Сассуоло», Карлес Перес – в «Рому» из «Барселоны», Янн Карамо – в «Парму» из «Милана», Абель Руис – в «Брагу» из «Барселоны», Маттеус Фернандеш – в «Барселону» из «Палмейраса», Педри – в «Барселону» из «Лас Пальмаса», Ян Коуту – в «Манчестер Сити» из «Коритибы».