Трансферы против воли, или Футболисты-марионетки

1587664810

вчера, 21:00

Агент Кака рассказал, что бразилец не хотел переходить из «Милана» в «Реал». «Соккер.ру» вспомнил другие подобные истории.

Говорят, если футболист не хочет, клуб не подскочит, но это не всегда правда. Часто игроки оказываются заложниками обстоятельств и вынуждены принимать судьбу, которую для них выбрали другие: клубы, получившие заманчивое предложение и жаждущие денег, алчные агенты и даже опасные люди, которые были, есть и будут рядом с футболом. «Соккер.ру» расскажет о нескольких трансферах, в которых футболисты становились жертвами чужих интриг. Однажды даже жертвой в самом трагичном смысле слова…

Кака — из «Милана» в «Реал» в 2009-м

В 2009-м «Реал» подписал контракты с двумя последними обладателями «Золотого мяча» — бразильцем Кака из «Милана» и Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Португалец желал оказаться на «Сантьяго Бернабеу» и сделал это вопреки желанию сэра Алекса Фергюсона, который хотел продать его в «Барселону».

Роналду знал, чего хочет, и за девять сезонов вписал себя в историю «Королевского клуба», выиграв четыре Лиги чемпионов, став самым результативным игроком в истории «сливочных» и поставив еще массу рекордов. А вот у Кака все сложилось иначе, переход в «Реал» стал началом конца его славной карьеры.

И как выясняется, бразилец совсем не хотел ехать в Мадрид. Агент Кака Гаэтано Паулиньо признался, что в 2009 году полузащитник не был заинтересован в «Реале» от слова «совсем» и хотел продолжать играть за «Милан». «Россонери», конечно, тоже не горели желанием расставаться со своей звездой, но были вынуждены пойти на этот шаг из-за тяжелого финансового положения. Гаэтано Паулиньо рубит правду-матку:

Говорю с полной ответственностью: Кака не хотел покидать «Милан». У него все было прекрасно в Милане, он был счастлив вместе со своей семьей. Однако клуб выставил его на продажу, а «Реал» имел деньги и желание пригласить такого футболиста. Согласитесь, это выглядело не таким уж плохим вариантом, раз уж остаться в «Милане» не было возможности. Адриано Галлиани очень не хотел продавать Кака, но от него ничего не зависело. «Реал» и до этого пытался купить Рики, но каждый раз получал отказ и от клуба, и от игрока.

Из года в год «Реал» приходил и интересовался возможностью трансфера, а однажды ко мне пришли Франко Бальдини и Предраг Миятович, на встрече также присутствовал отец Кака. И он тоже подтвердил: сын никуда не уйдет из «Милана». Помню как в 2009-м после заключительного тура Серии A Кака отправлялся на Кубок Конфедераций в составе сборной Бразилии. Я провожал его в аэропорт, Кака улетал с одним рюкзаком и сказал мне: «Увидимся здесь же, когда я вернусь». Но вернуться ему было не суждено: «Милан» вынужден был продать его «Реалу».

Роберто Баджо — из «Фиорентины» в «Ювентус» в 1990-м

За пять лет во Флоренции Баджо стал настоящим кумиром болельщиков «Фиорентины», которые души не чаяли в изысканном «фантазисте» с изумительным чувством игры. Все «фиалки» от мала до велика были встревожены, когда узнали о готовящемся «предательстве века» — трансфере Роберто в «Ювентус», который фанаты «Фио» к тому времени уже ненавидели всеми фибрам души. И вот начинается народное восстание: сотни футбольных фанатов окружают офис клуба и требуют прекратить любые контакты с «Ювентусом» и убрать руки от их кумира. Вот тут-то и совершается по-настоящему вероломный поступок.

Переговорщик от клуба уверяет фанатов, что трансфера требует сам футболист, а «Фиорентине» приходится подчиниться. На самом деле, в этот момент до трансфера было еще далеко, по крайней мере, со стороны Баджо, который не хотел покидать Флоренцию, но клубные боссы ускорили отъезд «Божественного хвостика» в Турин, спустив на него разъяренную толпу.

Роберто больше никто не хотел слушать, он уже стал «иудой» и ему не оставалось ничего, кроме как уйти. Офис «Фиорентины» выиграл информационную войну и там наверняка закатили вечеринку по поводу продажи Баджо за 25 миллиардов лир. А вот что сам «Божественный Хвостик» говорил о своем трансфере в «Ювентус» спустя несколько лет:

Я никогда не имел ничего против «Ювентуса», но я хотел тогда остаться во Флоренции. Мы играли не так, как хотелось бы, но тут меня продали. При этом мне никто ничего не сказал перед проведением сделки. Я говорил болельщикам, что не ушел бы из клуба по собственной инициативе. Потом было много разговоров, что все было из-за денег. Но я хотел остаться, я всегда буду благодарен болельщикам «Фиорентины». Они помогали мне во времена травм, верили в меня. Как такое можно забыть?

Эмилиано Сала — из «Нанта» в «Кардифф Сити» в 2019-м

Этот прошлогодний трансфер одного из лучших на тот момент бомбардиров французской Лиги 1 в валлийский «Кардифф», проводивший прошлый сезон в АПЛ , обернулся настоящей трагедией: самолет с футболистом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем. Эмилиано Сала так и не сыграл за новый клуб ни одного матча. А теперь выясняется, что аргентинец вовсе и не желал перебираться из Франции в Британию.

Эмилиано все устраивало в «Нанте», а если он и хотел что-то поменять, то не зимой. И уж совсем не желал переходить в команду, борющуюся за выживание. Пусть и в АПЛ . «Кардифф», кстати, не спасся и провалился в Чемпионшип. Уже после гибели Салы серьезное французское издание L'Equipe опубликовало запись разговора Эмилиано с другом, в котором он обвиняет сына владельца «Нанта» Франка Кита в том, что тот выдавливает его из клуба, потому что хочет получить деньги от «Кардиффа». Вот что говорил Сала:

Франк сказал моему агенту, что они хотят продать меня в «Кардифф». Они получили выгодное предложение, мне тоже дают хороший контракт, но мне этот вариант совсем неинтересен со спортивной точки зрения. Этот парень [Франк] думает только о деньгах. Черт, они хотят заставить меня перейти любой ценой!