«Челси» не знает, когда Зийех сможет присоединиться к клубу

1586452062

вчера, 20:07

«Челси» из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса не знает, когда полузащитник «Аякса» присоединится к клубу.

Вероятно, что марокканец сможет играть за лондонцев после окончания чемпионатов Нидерландов и Англии. Есть вероятность, что в Голландии досрочно завершат сезон, тогда Зийех сможет стать игроком «Челси» с 1 июля. Однако он не сможет играть за «синих», если текущий сезон АПЛ еще будет продолжаться. «Челси» в будущем намерен провести дополнительные переговоры с «Аяксом» для корректировки даты перехода 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Зийех уговаривает голкипера «Аякса» Андре Онану перейти в «Челси».