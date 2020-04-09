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«Челси» не знает, когда Зийех сможет присоединиться к клубу

вчера, 20:07

«Челси» из-за приостановки сезона в связи с пандемией коронавируса не знает, когда полузащитник «Аякса» Хаким Зийех присоединится к клубу.

Вероятно, что марокканец сможет играть за лондонцев после окончания чемпионатов Нидерландов и Англии. Есть вероятность, что в Голландии досрочно завершат сезон, тогда Зийех сможет стать игроком «Челси» с 1 июля. Однако он не сможет играть за «синих», если текущий сезон АПЛ еще будет продолжаться. «Челси» в будущем намерен провести дополнительные переговоры с «Аяксом» для корректировки даты перехода 27-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Зийех уговаривает голкипера «Аякса» Андре Онану перейти в «Челси».

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Все комментарии
Illuha
Illuha
вчера в 20:39
Сейчас никто ничего не знает.
shlomo
shlomo
вчера в 20:38
Придет время присоединится....
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:15
будем ждать! желаю успеха!
Youngberg
Youngberg
вчера в 20:10
Плохо, надо знать.
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