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Василий Кравец: "«Барселона действительно хотела меня взять в аренду»

сегодня, 10:38

Украинский защитник «Луго» Василий Кравец рассказал, как проходили переговоры со спортивным директором «Барселоны» Эриком Абидалем в прошлом году:

Был вариант с «Барселоной Б». Говорил с Абидалем, он сказал: «Мы выбрали тебя, поскольку есть класс и ты, если здоровы Альба и Фирпо, будешь играть за вторую команду, нет – за первую». Меня планировали взять в аренду на год, но я не хотел быть использованным. Если я иду в команду, то только для того, чтобы играть. Но в данной ситуации у меня не было шансов. Мне предлагали идти в аренду с правом выкупа за 5 миллионов.

Сказал Абидалю: «Готов идти пешком, только выкупите меня». Получил ответ: «Надо подумать». Я общался с ребятами из «Леганеса», которые играли в «Барселоне Б». Все как один сказали: «Лучше не иди. Если будешь тренироваться с первой командой, тебя поставят как фишку. Там тренировка 40 минут, за это время ты сделаешь один рывок, или раз коснешься мяча». Вначале я встретился с одним агентом, потом мне позвонил Абидаль: «Это Эрик Абидаль, помнишь такого?», я говорю: «Да». Он дальше: «А какой у меня цвет кожи?», я ответил, что «черный», на что он сказал: «О, значит ваше поколение меня еще не забыло».

Я рассказал ему все условия. Но там позиция была примерно такой: мол, у нас 50 человек на одно место, но мы выбрали тебя. Ну, отвечаю, выкупите меня. Им надо было заплатить 5 миллионов евро. «Леганес» купил меня где-то за 2–2,5 миллиона. Что для «Барселоны» 5 миллионов?

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Все комментарии
DanjaG
DanjaG
сегодня в 13:32
Опять прет лукавством.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:11
Хотела бы, взяла. Не взяла, значит так хотела.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:42
Как же хохлы любят самохвальством заниматься.
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