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Арбитр финала ЧМ-1990: «Марадона называл меня вором»

сегодня, 10:21

Судья финала чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Германии Эдгардо Кодесаль поделился мнением о поведении лидера южноамериканской сборной Диего Марадоны:

Мог удалить Марадону еще до начала игры. Он матерился во время гимна. Когда я решил удалить Монсона, то он подбежал и назвал меня вором, сказав еще, что я нахожусь на содержании у ФИФА. Видел, какие невероятные вещи Марадона делал на поле и как его колено опухло из-за подкатов против него. Как игрок он был лучшим, а как человек — один из худших, кого я встречал.

Напомним, что «Соккер.ру» подробно разобрал скандальные высказывания Марадоны.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:12
Месси конечно лучше по игре,чем Марадона но характер у Марадоны соответствует его игре а у Месси нет.Был бы у Месси на поле характер как у Марадоны,он играл бы еще лучше.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:59, ред.
Игроки второго клуба Милана Бреме, Матеус и Клинсман выиграли самый скучный ЧМ в истории.
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 12:58
По мнению главного фана Марадоны, он не МарАдона, а МарОдона.

Он же его преданный фан, куда там всяким мессям. Он день и ночь о Диего Армандыче пишет. :)

Ну ты понял о ком я. :))))
juvenale
juvenale
сегодня в 12:16
да марадона это величайший аргентийский игрок и лидер,это не безъяйцевый гном
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:07
Так, часто бывает, гений и злодей в одном флаконе.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 11:15
Мародона это злой гений...лучший футболист в период с 1983-по 1993...даже близко ним невозможно было сравнить кого-то. ...в Германии многие легли бы как 1945,если Аргентина выиграла. ..проиграть три финала подряд. ...это не для слабонервных.Ну судья мог не дать пенку...
kastites
kastites
сегодня в 11:08
Марадона пьяница ,наркоман и дебошир....
112910415
112910415
сегодня в 11:05
романтичные страницы великой истории ..
Caniggia
Caniggia ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 10:37
30 лет.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:36
Левейший пенальти в концовке игры, решивший исход финала! Если бы не этот пендаль, то Аргентина бы в своём стиле довела бы игру до серии пенальти и, скорее бы всего, выиграла, как она уже тогда сделала с югами в 1/4 и с Италией в 1/2. Вор-не вор, но этот судья решил исход кубка мира в пользу ФРГ.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:35
Прошло 20 лет он только вспомнил, наверное инфа была засеречена а теперь вышел срок давности.
Roman73
Roman73
сегодня в 10:34, ред.
Во время свары из-за удаления ( там Клинсман максимально усилил эффект падения ). Марадона , как капитан во главе хищной стаи аргентинцев понёсся к судье, растопырил руки якобы защищая судью от расправы, а сам подлетел к нему и изо всех сил ударил коленом в пах.
ВАРа тогда не было.
По справедливости Германия была симпатичнее составом и игрой, но мяч никак не шёл в ворота . Единственный мяч забил Брёме с пенальти.
До того такого в финалах не бывало .
Марадона, конечно фрукт, сухофрукт прожённый.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:22
Дешеаый пиар на легенде...
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