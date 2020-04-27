Арбитр финала ЧМ-1990: «Марадона называл меня вором»

Судья финала чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Германии Эдгардо Кодесаль поделился мнением о поведении лидера южноамериканской сборной :

Мог удалить Марадону еще до начала игры. Он матерился во время гимна. Когда я решил удалить Монсона, то он подбежал и назвал меня вором, сказав еще, что я нахожусь на содержании у ФИФА . Видел, какие невероятные вещи Марадона делал на поле и как его колено опухло из-за подкатов против него. Как игрок он был лучшим, а как человек — один из худших, кого я встречал.