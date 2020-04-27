Хохлов: «Я грубый? Филипп еще не видел, как тренируются девочки-гимнастки»

Бывший тренер «Динамо» отреагировал на критику в свой адрес со стороны хавбека москвичей .

Был ли я удивлен словами Филиппа о моем грубом отношении? Да, он меня сильно удивил. Эти слова мне непонятны. Если Филипп считает меня грубым, то он очень нежный. Тот же Фергюсон в Бекхэма бутсу кидал, еще что-то было. Футбол — эмоции на поле и вне его. Пусть Филипп зайдет на соседнюю базу в Новогорске и посмотрит, как тренируются девочки-гимнастки. И увидит, как, сколько и что они слышат.

Может, я в чем-то перегибал палку в отношении Филиппа? Не скажу, что перегибал. Да, где-то осознанно хотел завести игрока, но нецензурных выражений у меня не было. Никогда не оскорбляю игроков лично. А говорю в повышенном тоне для того, чтобы игрока разозлить в хорошем смысле.

Ожидал ли большего от игры Филиппа? Гораздо большего. Меня удивило, в какой форме он приехал, очень долго ее набирал.

Он приехал в «Динамо», чтобы заработать большие деньги? Конечно! Но на тренировках работал по полной программе, здесь нет никаких вопросов. Был бы он лучше готов на момент переезда — может, и больше бы играл. Но на тот момент я давал ему столько времени, сколько он мог играть. Но повторюсь, никакой халявы с его стороны не было.

Может, тогда он просто обиделся? Не исключаю, потому что его слова мне не были понятны абсолютно. Скорее всего, какая-то личная обида.