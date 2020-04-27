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Хохлов: «Меня никто не спрашивал, подписывая сыновей Аджоева и Черчесова»

сегодня, 15:19

Экс-рулевой «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не хотел в свое время видеть в молодежной команде москвичей сыновей бывшего спортивного директора «бело-голубых» Гурама Аджоева и бывшего тренера Станислава Черчесова.

Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.

В прошлом бывший игрок академии «Динамо» признавался, что попасть в дубль клуба можно было за 300 тысяч рублей. 

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 15:53
Поэтому сборная и играет абы как, что только блатные в клубах играют.
makkie
makkie
сегодня в 15:43
А как же Боря Ротенберг? Он даже играл в основе Динамо при Черчесове.
Только не говорите что выиграл конкуренцию и всё такое :)

Кумовство и местничество!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:36
это беда всех !! всё либо за деньги либо по блату)))
Karabal
Karabal
сегодня в 15:27
Эти сыновья с Борей Ротенбергом будущее нашего футбола.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 15:25
Коррупция единоросовая в действии.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:21
Приходит как-то раз к полковнику его сын и спрашивает:
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:21
плохо, что не спрашивали
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