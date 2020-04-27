Хохлов: «Меня никто не спрашивал, подписывая сыновей Аджоева и Черчесова»

Экс-рулевой «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что не хотел в свое время видеть в молодежной команде москвичей сыновей бывшего спортивного директора «бело-голубых» Гурама Аджоева и бывшего тренера Станислава Черчесова.
Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.
В прошлом бывший игрок академии «Динамо» признавался, что попасть в дубль клуба можно было за 300 тысяч рублей.
Только не говорите что выиграл конкуренцию и всё такое :)
Кумовство и местничество!
Только не говорите что выиграл конкуренцию и всё такое :)
Кумовство и местничество!
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...
- Папа, скажи, когда я вырасту, стану ли я сержантом?
- Да, конечно же станешь!
- Папа, а лейтенантом?
- И лейтенантом тоже станешь!
- А майором?
- И майором!
- А полковником?
- Да, и полковником станешь.
- А генералом?!
- Нет, у генерала свой сын есть...