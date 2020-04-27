Хохлов: «Меня никто не спрашивал, подписывая сыновей Аджоева и Черчесова»

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сегодня, 15:19

Экс-рулевой «Динамо» заявил, что не хотел в свое время видеть в молодежной команде москвичей сыновей бывшего спортивного директора «бело-голубых» и бывшего тренера .

Меня тогда никто не спрашивал, они были просто подписаны клубом. Я их не хотел, были игроки сильнее. Талант у них есть, но футбол — это конкуренция. Считаю, что тот, кто эту конкуренцию выигрывает, и должен играть, несмотря на имена.

В прошлом бывший игрок академии «Динамо» признавался, что попасть в дубль клуба можно было за 300 тысяч рублей.